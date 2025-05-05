Uklízej jako profík
Objevte výhody profesionální úklidové techniky Kärcher Professional.
I domácnosti si zaslouží profi péči – ať už tepujete, vysáváte nebo myjete podlahy, s profesionální technikou to snadno zvládnete a s výsledkem hodným skutečného profíka!
LETNÍ SLEVOVÁ PÁRTY PROFESSIONAL
Akce platí od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 nebo do vyprodání zásob v našem e-shopu i kamenných prodejnách Kärcher center.
Benefity strojů řady Professional
Stroje řady Kärcher Professional nabízí výjimečný výkon, promyšlenou ergonomii a dlouhodobou efektivitu. Jsou navrženy pro pohodlnou každodenní práci v maximálním nasazení - bez kompromisů! To nejlepší pro vaší domácnost i podnikání.
Síla pro každou výzvu.
Extra výkon, profi technologie. Profesionální stroje zvládnou náročnější nečistoty díky silnějším motorům a vyššímu sacímu výkonu.
Do pořádné dřiny.
Dlouhá výdrž a robustní zpracování. Odolné materiály a promyšlená konstrukce pro dlouhodobé spolehnutí – doma, v dílně i při náročnějším provozu.
Rychle, skvěle, efektivně.
Efektivita, která šetří čas i energii. Rychlé výsledky díky profesionálním funkcím, chytré filtraci nebo větším nádržím – pro více práce s menší námahou.
Tepuj, vysávej, pečuj o podlahy jako profík!
Bez kompromisu! Vyberte si z nabídky vybraných akčních strojů nebo bestsellerů s možností prodloužené záruky na 3 roky!
Tepuj jako profík
Perfektní na čalouněný nábytek i koberce – extraktory Puzzi řady Professional si poradí s hlubokými nečistotami a zanechají povrchy příjemně čisté.
Čisti jako profík
Kompaktní vysokotlaké čističe odstraní špínu z dlažby, fasády i auta a díky špičkovému výkonu zajistí vždy profesionální výsledek.
Vysávej jako profík
Profesionální vysavače řady T a NT nabízí silný tah, pokročilou filtraci a široké možnosti využití v práci, v dílně i na zahradě.
Pečuj o podlahy jako profík
Podlahové mycí stroje s odsáváním čistí a suší v jediném kroku – efektivně, hygienicky, pro váš dům i kancelářské prostory.
Zametej jako profík
Zametání, které šetří čas i síly – stroje KM zvládnou velké plochy s lehkostí a přináší perfektní výsledek v každém rohu zahrady, garáže, nebo skladu.
Vstupte do světa Kärcher Professional
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