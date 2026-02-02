Průmyslové odprašovače a odsavače
Pro efektivní zachycení polétavých částic. Suspendované částice mohou být různé: jemný prach, škodlivý prach, jemné třísky a abraze všeho druhu. V mnoha průmyslových odvětvích je nepřetržité odsávání procesního prachu z kovů, skla, kamene, textilních vláken, zemědělských produktů nebo chemikálií nepostradatelné. Naše průmyslové vysavače prachu spolehlivě zachycují velké množství polétavých částic v nepřetržitém provozu 24/7, přímo napojené na zpracovatelské nebo plnicí systémy.
Komplexní průmyslové odsávání prachu a suspendovaných částic
Pro efektivitu a bezpečnost Vašeho výrobního procesu je klíčové spolehlivé průmyslové odsávání prachu. Každé odvětví, od těžké kovovýroby přes dřevozpracující provozy až po zpracování stavebních materiálů, generuje specifický prach a suspendované částice, které ohrožují zdraví zaměstnanců i citlivé strojní vybavení. Naše portfolio odsávacích systémů nabízí řešení pro jakékoli množství a typ nečistoty. Ať už řešíte jemný, hrubý, či hořlavý prach, poskytujeme robustní a výkonné průmyslové odsavače navržené pro nepřetržitý provoz. Získejte jistotu, že Vaše provozy plní všechny hygienické a legislativní normy s technologií, která garantuje trvale čisté a bezpečné pracovní prostředí.
Od mobilního odsavače po stacionární systém
Naše odsávací systémy jsou navrženy tak, aby se dokonale přizpůsobily Vašim provozním potřebám a investičním možnostem. Nabízíme široké spektrum průmyslových odsavačů prachu:
Mobilní průmyslové odsavače
Ideální pro pravidelný úklid velkých ploch nebo pro semi-stacionární odsávání na různých místech v hale. Vyznačují se vysokou mobilitou, robustností a sacím výkonem vhodným pro hrubé i jemné nečistoty.
Stacionární odsávací jednotky
Řešení s vysokým výkonem pro trvalé připojení k výrobním linkám, frézám nebo bruskám. Tyto systémy s velkou kapacitou sběru zajišťují kontinuální odsávání 24/7 a minimalizují prostoje pro vyprazdňování.
Naše filtrační technika (třídy L, M, H) zajistí, že si vyberete odsavač prachu, který přesně odpovídá typu odsávaného materiálu – od brusného prachu přes dřevěné piliny až po abrazivní materiály. Potřebujete poradit s optimálním návrhem? Kontaktujte naše specialisty.
