Průmyslové odsávání, odsávací systémy
Efektivní řešení s vysokou návratností do investice.
Průmyslové odsávání je dnes nezbytná součást moderního provozu, která přímo ovlivňuje zdraví, bezpečnost a efektivitu Vaší výroby. Odsávací systémy Kärcher představují komplexní a certifikované řešení pro nepřetržité průmyslové odsávání prachu, výbušných částic i nebezpečných kapalin. Naše průmyslové odsavače a odsavače prachu s filtrační technologií tříd M/H zaručují, že Váš provoz splňuje i ty nejpřísnější normy (včetně ATEX), chrání zdraví Vašich zaměstnanců a zajišťuje trvale čisté výrobní prostředí s minimálními prostoji. Od mobilního stroje pro menší průmyslové odsávání až po stacionární centrální systémy – dodáme Vám řešení na míru pro jakékoli průmyslové odvětví.
Průmyslové odprašovače
Odprašovače jsou stroje, které ze vzduchu odstraňují suspendované částice, jako je prach a jemné prachové částice. Průmyslové odprašovače pracují s nízkým podtlakem a relativně vysokým průtokem vzduchu. Portfolio odprašovačů zahrnuje stroje pro použití uvnitř i vně zóny ATEX 22.
Průmyslové odprašovače pro výbušné prostředí
Naše průmyslové vysavače chráněné proti explozi vyrábíme podle směrnice Z22 pro výbušně těkavé i hořlavé částečky.
Vyřešíme vaše potřeby eliminace prašnosti či škodlivin.
Rádi vám poradíme nebo navrhneme vhodné řešení průmyslových odsávacích systémů pro váš provoz. Kontaktovat můžete napřímo našeho specialistu na průmyslové odsávání:
Petr KADLEČEK
Specialista pro prodej průmyslových vysavačů a odsavačů
tel.: +420 702 292 884,
e-mail: petr.kadlecek@karcher.com.
Kontaktní formulář:
Průmyslové odsávací systémy pro maximální bezpečnost a efektivitu
Ať už jde o aerosoly, prach, piliny, kapaliny, nebo nebezpečné hořlavé materiály – průmyslové prostředí klade vysoké nároky na efektivitu a bezpečnost během zpracování a produkce výrobků.
Naše portfolio průmyslových odsavačů nabízí řešení na míru pro jakékoli průmyslové odvětví, od kovovýroby, přes zpracování stavebních materiálů, dřeva nebo textilu, po farmacii.
Sázíme na robustní konstrukci a špičkovou filtrační technologii, které minimalizují rizika pro zaměstnance i citlivá zařízení a zajišťují trvale čisté výrobní prostředí. Odsávací systémy Kärcher jsou synonymem pro bezpečnost a spolehlivost i v těch nejnáročnějších provozech.
Benefity odsavačů a odprašovačů
Snížení prašnosti a škodlivin
Eliminace škodlivin již během jejich vziku a zemezení rozptýlení do prostoru.
Ochrana zaměstnanců a zařízení
Ochrana zdraví zaměstnanců, ochrana citlivých zřízení a komponent.
Vyšší bezpečnost pracovního prostředí
Zemezení hromadění prachu, kouře, či jiných látek nebo zbytků v pracovním prostoru obsluhy.
Snížení nákladů nejen na úklid
Vyšší pracovní komfort pro zaměstnance, zamezení hromadění zbytků na strojích a podlahách.
Jaký vysavač či odsavač zvolit?
Pro pravidelný úklid a vysávání v menších provozech jsou ideální naše mobilní průmyslové vysavače s vysokým sacím výkonem.
U strojů a výrobních linek doporučujeme použít naše odsávací systémy a průmyslové odsavače prachu či jiných látek, které vznikají behem zpracování a produkce.
Tyto výkonné jednotky jsou navrženy pro velké objemy a zaručují konstantní filtrační účinnost i v nepřetržitém provozu. Zajišťujeme průmyslové odsávání pro kovové třísky, kapaliny, sypké materiály i abrazivní média. Naše řada průmyslových odsavačů nabízí mobilní a stacionární řešení, s použitím do běžných provozů, nebo provozů s výbušným prostředím (Z22).
Chci pomoci s výběrem
Vlastnosti průmyslových odsavačů Kärcher
Vysoce výkonná, bezpečná filtrační technika
Naše průmyslové odsavače prachu základní nebo chráněné proti výbuchu (Ex) v prachových třídách M a H Vám nabízejí vhodné řešení pro každý požadavek, a to s kapsovými nebo kazetovými filtry.
Spolehlivé čištění filtru
Manuální nebo elektrické čištění filtru (v závislosti na typu stroje) zajišťuje trvale vysoký sací výkon a dlouhou životnost filtru.
Vhodné pro jakékoli množství
Se sběrnými kapacitami od 50 do 240 litrů pokrývají naše sběrné nádoby veškeré požadavky odpovídající dané aplikaci.
Pohodlné vyprazdňování, snadná přeprava
Sběrná nádoba s kolečky umožňuje ergonomické vyprazdňování. Pro bezpečné nakládání jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem jsou naše průmyslové odsavače vybaveny jeřábovými oky a/nebo navařenými kapsami pro vidlice vysokozdvižného vozíku.
Bezpečný sběr – bezpečné vyprazdňování
Pro bezprašné vyprazdňování lze do sběrné nádoby vložit speciální jednorázový pytel. Ten zajišťuje, že se výbušný prach znovu nedostane do okolního prostředí.
Stacionární, ale také mobilní
Naše průmyslové odsavače prachu jsou obecně navrženy pro stacionární odsávací systémy. Některé verze jsou však k dispozici i s kolečky pro semi-stacionární použití.
Ochrana zdraví zaměstnanců a dodržování ATEX norem
Průmyslové odsávání prachu již dávno není jen o úklidu. Je to klíčový faktor pro ochranu zdraví zaměstnanců před škodlivými částicemi a pro dodržování přísných bezpečnostních předpisů, jako jsou ATEX normy.
Jemný prach, výbušné látky a poletavý materiál představují zátěž ve Vašem provozu. Nabízíme certifikované odsavače prachu a řešení splňující prachové třídy M a H, které garantují bezpečné a spolehlivé odsávání.
Zajímá Vás, jak můžete i ve Vašem provozu zlepšit bezpečnost a kvalitu pracovního místa čí prostředí obecně?
Naši specialisté Vám pomohou. Zhodnotí potřeby a možnosti Vašeho provozu a navrhnou vhodné řešení.
Cílové skupiny - dokonalá řešení pro různé obory, řešení "na klíč"
Pro výrobce nebo dodavatele nabízíme řešení "na klíč". Pro zákaznicky specifická řešení, pro různé obory a různé požadavky z hlediska objedmu i skupenství látek určených o vysátí.
Kovodělný průmysl
Odsávání špon všecho druhu, prachů a tekutin - naši zákazníci používají odsávací systémy při téměř všech obráběcích pracech jako frézování, vrtání, soustružení, řezání, vystružování a kartáčování. Dosahuje se tak zlepšení v oblasti pracovní bezpečnosti a kvality produktů.
Plastový průmysl
Naše stacionární odsávací systémy jsou zvláště vhodné pro očištění strojů a pracovišť od granulátu, plastových špon a vzniklých prachů. Výrobní tok se tím nijak nenaruší.
Potravinářský průmysl
Odsávací systémy zabraňují nebezpečí prachové exploze při výrobě. Potravinářské prachy se z důvodu bezpečného a příjemného pracovního klimatu odsávají přímo v místě vzniku.
Lékárenský průmysl
Typickými místy použití jsou výroba a čištění provozu. Klasifikace filtrů se pohybuje od L přes M až k H. Je tak zaručeno bezpečné odloučení téměř všech nebezpečných látek.