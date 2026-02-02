Průmyslové vysavače
Od mobilního stroje až po odsávací zařízení na klíč Vysoký sací výkon vyhovující všem požadavkům: s vysavači Kärcher na vysávání mokrých a suchých nečistot v odpovídajícím vybavení v průmyslových oblastech vysajete dokonce tekutiny a hořlavé prachy.
Průmyslové vysavače na kapaliny / třísky a špony
Naše robustní průmyslové vysavače zvládnou trvale a spolehlivě i velké množství abrazivních třísek a maziv. Proto jsou naše průmyslové vysavače vaší první volnou pro vysávání třísek a emulzí například na frézách a moderních obráběcích centrech.
Průmyslové vysavače pro pevné látky
Objevte naše široké produktové portfolio průmyslových vysavačů se speciální filtrační technologií k vysávání jemných a hrubých pevných látek a prachu. Tyto průmyslové vysavače jsou vybavené kvalitní filtrační technologií pro zdraví škodlivé látky a nabízejí díky čištění filtru mimořádně dlouhé pracovní intervaly.
Průmyslové vysavače Ex
S našimi průmyslovými vysavači testovanými a chráněnými proti explozi pro ATEX zónu 22 s třídami prachu M a H máte vždy optimální řešení pro vysávání výbušného prachu.
Kärcher průmyslové vysavače - s plnou silou do náročných úkolů
Začínají tam, kde profesionální vysavače ztrácejí dech.
V řadě průmyslových vysavačů s výkonem od 1,2 do 7,5 kW a nádobou o objemu od 30 do 120 litru najdete pro každé použití ten správný stroj.
Tyto výkonné a spolehlivé vysavače jsou konstruované pro nepretržitý provoz. Stroje vyrábíme pro různé účely využití, na vysávání velkého množství kapalin, olejů a pevných látek různého charakterů a hrubosti, vybavené ochranou pro vysávání výbušného prachu (zóna 22) a pro třídy prachu M a H.
Naše známka kvality: Made in Germany
Vysoce kvalitní výrobní komponenty, rozsáhlé odborné znalosti, vysoká přidaná hodnota a profesionálně vyškolený personál jsou zárukou toho, že naše osvědčené výrobky nabízejí po desetiletí mimořádně vysokou kvalitu a trvanlivost.
Považujeme se za partnera, který vám stojí po boku, když čelíte jakékoli výzvě v oblasti průmyslového vysávání. Vaše zkušenosti a zpětná vazba jsou pro nás velmi cenné, protože naše cíle se shodují s vašimi - snažíme se vyvíjet inovace a produkty, které vám pomohou rychleji a efektivněji dosáhnout vašich cílů.
Podmínky jsou náročné, naše průmyslové vysavače jsou na to připraveny
Každé odvětví má jedinečné požadavky, pokud jde o dokonalé řešení úklidu: V případě integrace procesů, rozsáhlého zpracování, nebezpečných látek, úzkých časových rámců a mnoha dalších. To vyžaduje jak univerzální, tak specifické stroje a systémy. Od zpracování kovů po automobilový průmysl, od farmaceutického po potravinářský průmysl - Kärcher je nejlepší volbou pro průmyslové vysavače:
- Flexibilní mobilní nebo stacionárně instalované průmyslové vysávací systémy
- Ideální pro vysávání velkých i malých množství
- Úplné odstranění pevných látek a kapalin i velkého množství prachu
- Bezpečné vysávání a likvidace nebezpečného odpadu z odsávání
- Stroje určené pro dlouhodobé průmyslové použití
Jak správně přečíst název průmyslového vysavače?
Vše co hledáte během výběru stroje naleznete v jeho označení/názvu. Zde je klíč, který vám poslouží k bezproblémovému nalezení toho správného modelu.
Příklad: IVM 40/12-1 M Z22 lze přečíst jako: model průmyslový vysavač střední třídy, s nádobou o objemu 40 l, příkonem 1,2kW, jedním jednofázovým motorem, určený pro prach třídy M (meduim hazard), konstruovaný pro použití do zóny 22.
Druh stroje:
Příklad: IVM
Nádoba:
40
Příkon:
12
Motor:
1
Provedení:
-
Vybavení:
M Z22
Druh stroje:
IVS = průmyslový vysavač
supertřídy
IVM = průmyslový vysavac
strední třídy
IVC = průmyslový vysavac
kompaktní třídy
IV(R)-L = robustní průmyslový
vysavač kapalin (Robust Liquids)
IVR = robustní průmyslový
vysavač
IVR-B = robustní průmyslový
vysavač Built-In Units
Nádoba:
První číslo: Objem v litrech
Příkon:
Druhé číslo: Příkon v kW/10
(bez desetinné čárky)
např.: 30 = 3,0
Motor:
bez ozn. = 3 fáze, 1 motor,
3 = 1 fáze, 3 motory,
2 = 1 fáze, 2 motory,
1 = 1 fáze. 1 motor,
Provedení:
Ap: ruční nebo poloautomatické čištení fltru s plochým skládaným fitrem nebo bez něj,
Tact/Tact2: plně automatické cištení fltru
Pf: kapsový fltr
Vybavení:
bez označení: standardní vybavení,
Ex: ochrana proti výbuchu,
Tc: sklopný podvozek,
Me: ušlechtilá ocel (nádoba),
Lp: s nekonečným pytlem Longopac,
Dp: sudové čerpadlo,
Ec: motor Longlife,
Bezpecnostní vysavace pro výbušný
prach (staré B1):
Z22: prach, zóna ochrany
proti výbuchu 22,
Bezpečnostní vysavače pro třídy prachu:
H: vysoce zdraví škodlivý prach (high hazard),
M: středně zdraví škodlivý prach (medium hazard)
L: mírně zdraví škodlivý prach (light hazard)
Nabídka produktů:
Kompaktní vysavače série IVR / Oleje, kapaliny, třísky a špony
Průmyslové vysavače série IVR zabodují hbitostí, robustností a dlouhou životností. Výkonné turbíny s inteligentním tlumením hluku spojují příjemnou práci s velkým výkonem.
Výkonné vysavače na hrubé látky, prach
Vysavače na pevné látky pro použití v různých oblastech průmyslu. Naleznete zde vysavače mobilní i pro stacionární provoz, vysavače třídy Kompakt, třídy Střední i třídy Super (staré označení).
Novinky ze světa průmyslového vysávání
Nový název - stejná proslulá kvalita. Ringler se stává Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Společnost Ringler GmbH prochází komplexní změnou značky pro průmyslové vysavače. Již nyní máte možnost celé její portfolio výrobků objevit pod značkou Kärcher. Výrobky Ringler budou standardně dodávány v nové antracitové firemní barvě, pokud si zákazník nevyžádá jinak. Touto iniciativou společnost Kärcher posiluje jednotný vzhled všech výrobků nabízených podnikovou skupinou a také své strategické zaměření, které udržuje v centru pozornosti vás, zákazníky.
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE KÄRCHER JSOU HITEM V CELÉ ŘADĚ ODVĚTVÍ A CÍLOVÝCH SKUPIN. DEN CO DEN.
Nechte si poradit od našich specialistů na průmyslové vysávání, který stroj je pro váš podnik ten pravý.
Využijte kontakní formulář níže a vyžádejte si našeho specialistu.
