Průmyslové vysavače ACD na hořlavý prach a výbušné látky
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Průmyslové vysavače ACD Kärcher s množstvím důmyslných bezpečnostních funkcí splňují nejnovější mezinárodní standardy podle IEC 60335-2-69 – a tím všechny požadavky pro spolehlivou eliminaci a vysátí hořlavého prachu.
ACD vysavače pro bezpečné zachycení hořlavého prachu
ACD vysavače pro bezpečné zachycení hořlavého prachu
Bezpečné vysávání s ACD vysavači
Bezpečné vysávání s ACD vysavači
Kärcher ACD vysavače s nejvyšším výkonem
Kärcher ACD vysavače s nejvyšším výkonem
Co jsou ACD vysavače a k čemu slouží?
ACD vysavače jsou průmyslové vysavače navržené pro bezpečné odsávání hořlavého prachu a to i z prostředí s klasifikací ATEX - zóna 22*. Jsou ideální pro použití v náročných průmyslech, jako je potravinářský, chemický, farmaceutický a textilní, kde je potřeba vysoká úroveň čistoty a bezpečnosti. ACD vysavače lze využít také k přímému odstraňování a přepravě částic ve výrobních a zpracovátelských procesech, přičemž splňují přísné normy pro bezpečné zachycení nečistot v zóně 22*.
* níže naleznete popis různých způsobů použití vysavačů ACD v zóně 22, nebo mimo ní.
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Petr KADLEČEK, tel.: 702 292 884, e-mail: petr.kadlecek@karcher.com.
Klíčové vlastnosti ACD vysavačů Kärcher
Antistatické vysavače ACD Kärcher nabízejí jidinečné řešení pro bezpečné vysávání hořlavého prachu.
Vodivost
Díky vodivé konstrukci jsou odváděny elektrostatické náboje, čímž je zabráněno tomu, aby se samotný průmyslový vysavač stal zdrojem vznícení. Bezpečnost zajištují mimo jiné vodivé fltry a uzemnění celého přístroje: od koleček přes sběrnou nádobu a tesnění až po sítový kabel. Navíc se vysavače Kärcher ACD smí používat pouze s vodivým příslušenstvím.
Sledování průtoku vzduchu
Aby se zabránilo nebezpečným usazeninám v sací hadici, musí se hořlavé částice zachycovat s minimální rychlostí 20 m/s a bezpečně odvádět do sběrné nádoby. Za tím účelem se u průmyslových vysavačů ACD Kärcher opticky sleduje proud vzduchu i za použítí manometru.
Třída filtru
Aby průmyslové vysavače ACD mohly bezpečně zachycovat snadno zápalný prach, jsou tyto přístroje zkonstruované minimálně pro třídu prachu L. Přístroje s filtrem H mají dvoustupnový filtrační systém,
který zajištuje dvojnásobnou bezpečnost a maximalizuje životnost filtru H. Absolutní povinnost pro nebezpečný prach H.
Proč používat antistatické vysavače ACD nebo bezpečnostní vysavače EX?
Vysávání jemného prachu je nejefektivnějším způsobem pro jeho odstranění. Ať už se jedná o odstranění pravhu vzniklého výrobou nebo produkcí, během výrobního procesu nebo po jeho dokončení. Vysávání jemného prachu sebou nese značná rizika v případě, že se jedná o prach s potenciálem vznícení nebo výbuchu. Pro tento účel jsou zde právě bezpečnostní vysavače, které svou konstrukcí a způsobem použití tento potenciál vznícení eliminují.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Bezpečné vysávání hořlavého porachu doprovázejí obecná doporučení a nařízení, jelikož vysávání hořlavého prachu představuje nebezpečí výbuchu či požáru. Manipulaci s hořlavým prachem by měl provádět pouze proškolený personál s patřičným vybavením.
Technická omezení vysavačů ACD
K vysávání hořlavého prachu mohou sloužit i ACD vysavače, přičemž jejich technická omezení omezení jsou:
- ADC vysavače nejsou určeny pro použití na prach třídy výbušnosti ST3, tzn. prach s hodnotou Kst > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA), ani prachu s energií zážehu nižší než 1 mJ.
- ACD vysavače nejsou určeny k vysávání výbušnin nebo chemicky nestabilních látek, těkovain.
- Vysavače ACD nejsou určeny k vysávání kapalin s nízkým bodem vznícení (pod 55 °C) nebo hořlavých látek (T < 200 ℃).
ADC vysavače v zóně ATEX 22
Níže vysvětlení různých způsobů použití vysavačů ACD v zóně 22, nebo mimo ní.
Příslušenství v zóně 22, vysavač ACD mimo zónu
S průmyslovými vysavači ACD lze bez problému zachycovat hořlavé částice, které se nacházejí v zóně ATEX. Přístroj je přitom umístěný mimo zónu a prach se vysává pomocí príslušenství v zóně ATEX. V mnoha případech použití stačí přístroj ACD, protože zóny ATEX 22 jsou vetšinou velmi malé.
Hořlavý prach mimo zónu ATEX 22 – příslušenství a vysavač mimo zónu
Průmyslové vysavače ACD Kärcher pro bezpečné a hospodárné zachycování hořlavého prachu jsou
vždy vhodnou volbou i mimo zóny ATEX.
Hořlavý prach v zóně ATEX 22 – příslušenství a vysavač v zóně
Hořlavý prach lze bez problému zachycovat také v zónách ATEX: Za tímto účelem jsou k dispozici průmyslové vysavače do EX od firmy Kärcher. Pro zachycování částic přímo v zóně ATEX pomocí
přístroje a příslušenství se musí používat průmyslový vysavač ATEX.
Jaký prach může být nebezpečný?
Samotný jemný prach anorganického nebo organického původu nemusí být vždy nebezpečný a hořlavý. Toto riziko se zvyšuje v případě, že dojde k rozptýlení, výření těchto prachových částic za přístupu kyslíku nebo v blízkosti zdroje vznícení. Může se jednat o prach, vlákno nebo létající floc a u mnohdy dokážeme určit potenciál nebezpečí podle druhu materiálu, z kteráho prach pochází. Z tohoto důvodu je v některých zpracovatelských procesech s tímto potenciálem počítáno a snažíme se nebezpečí předcházet budováním příslušných bezpečnostních opatření různých úrovní.
Anorganický hořlavý prach
Obecně, velmi jemné plastové nebo kovové částice mohou být hořlavé. Nebezpečný je prach kompozitních či syntetických materiálů, zvláště nebezpečný je textilní prach, prach z nylonových vláken. U prachových částiz hliníku, titanu a hořčíku je riziko vznícení a výbuchu dokonce tak vysoké, že se doporučuje navíc inertizace prachu.
Organický hořlavý prach
Hořlavé mohou být jemnozrnné nebo jemnovláknité hořlavé látky organického původu. Částice obsahující uhlík, jako mouka nebo celulózový prach, se nejprve jeví jako bezpečné. V závislosti na koncentraci nebo například ve spojení s kyslíkem ale vzniká významný potenciál vznícení.
Bezpečné zachycení hořlavého prachu
Prach jsou nejmenší částice se zrnitostí menší než 0,5 milimetru. Prach, který má hořlavý potenciál je v klidovém stavu méně nebezpečný. Pokud se ale jemné částice takového prachu pohybují a zvíří se, riziko výbuchu prachu stoupá. Proto se při vysávání musí dodržovat zvláštní bezpečnostní standardy.
Jaké jiné způsoby je možné využít k efektivní eliminaci prachu?
Společnost Kärcher nabízí ve svém portfoliu i vysavače pro použití v zóně 22 a do výbučného prostředí (EX). Další alternativou eliminace prachu je přímé odsávání samotného prachu před jeho usazením, tedy přímo u jeho zrodu a k tomuto účelu slouží odsávací/odparašovací systémy EX.
Video: Použití ACD vysavačů v potravinářském průmyslu
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