Odsavače prachu Ex (Z 22)
Na vše, co poletuje a je potenciálně výbušné. Nepřetržité odsávání poletujících výbušných částic přímo u zdroje procesu klade na průmyslové odsavače nejvyšší nároky. Naše odprašovače a odprašovače Ex se již řadu let osvědčily ve stacionárním nepřetržitém používání 24/7 v mnoha oblastech průmyslu, zejména v kovoobrábění a dřevozpracujícím průmyslu, v automobilovém, chemickém a farmaceutickém průmyslu, potravinářství, výrobě papíru, v gumárenském a plastikářském průmyslu a v zóně 22.
Požadavky kladené na odsavače třídy Ex
Ochrana proti výbuchu bez přerušení
Pro ochranu zdraví při práci v Ex zóně je rozhodující jak kompletní vodivost stroje, tak i speciální filtry s velmi vysokou účinností separace a čištění filtrů pro delší životnost. Speciální zařízení pro bezprašné vyprazdňování minimalizují přerušení provozu a zajišťují, že se nebezpečný prach znovu nedostane do okolního prostředí. Naše průmyslové Ex odsavače jsou konstruovány s ohledem na snadný servis. Pro ochranu zdraví na pracovišti mají naše Ex odsavače speciální zvukovou izolaci na krytu turbíny. K dispozici jsou také verze s úlevou tlaku (pressure relief) pro instalaci uvnitř budov.
Trvale spolehlivý a bezpečný provoz
Nepřetržité stacionární používání 24/7 přímo u obráběcích center v Ex zóně klade extrémně vysoké požadavky na odsavač prachu. Naše průmyslové Ex odsavače jsou perfektní pro odsávání usazených i poletujících částic, například těch, které vznikají při plnění mouky nebo při výrobě papíru. Tato odsávací řešení kombinují vysoké objemové průtoky s vynikající energetickou účinností, což zajišťuje nízké provozní náklady při nepřetržitém provozu. Naše třífázové radiální kompresory v třídě energetické účinnosti IE2 nebo IE3 jsou extrémně odolné a nabízejí garantovaný nepřetržitý provoz po dobu 20 000 hodin.
Odsávací systémy - poptávkový formulář
Potřebujete poradit s výběrem vhodného odsavače pro váš provoz? Neváhejte a napište nám. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.
Petr KADLEČEK
Specialista pro prodej průmyslových vysavačů a stacionárních odsávacích systémů Česká republika
Telefonický kontakt:
tel.: 702 292 884