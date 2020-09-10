Vysavače pro farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl musí dodržovat neustále vysoké standardy kvality a hygieny v různých produktových řadách. Současně musí být výrobní procesy co nejefektivnější. Obou aspektů lze dosáhnout pomocí našich průmyslových řešení pro vysávání a odsávání prachu v každém průmyslovém měřítku.

Průmyslové vysavače pro farmaceutický průmysl

Použití:

  • Vysávání zbytků z výroby z tablet, léků (vitamíny, estrogeny atd.)
  • Vysávání prachu ve výrobních procesech

Výzva:

  • Jemný, často nebezpečný prach
  • Výbušný prach

Výsledek:

  • Výrobní procesy jsou udržovány v čistotě a mimo jiné jsou minimalizovány prostoje prostřednictvím integrovaného sání ve výrobním procesu
  • Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
  • Použití vysavačů ve zvláště citlivých oblastech
  • Bezpečné vysávání a likvidace nebezpečného a výbušného prachu na strojích s certifikací ATEX

Průmyslové vysavače pro farmaceutický průmysl:

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače EX do výbušného prostředí

Průmyslové odsavače prachu EX do výbušného prostředí

Průmyslové vysavače na hrubý materiál / tekutiny

Extra výkonné průmyslové vysavače na odpad / prach

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače

Odsávací systémy

Odsávací systémy / explozivní prach