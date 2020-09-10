Vysavače pro farmaceutický průmysl
Farmaceutický průmysl musí dodržovat neustále vysoké standardy kvality a hygieny v různých produktových řadách. Současně musí být výrobní procesy co nejefektivnější. Obou aspektů lze dosáhnout pomocí našich průmyslových řešení pro vysávání a odsávání prachu v každém průmyslovém měřítku.
Použití:
- Vysávání zbytků z výroby z tablet, léků (vitamíny, estrogeny atd.)
- Vysávání prachu ve výrobních procesech
Výzva:
- Jemný, často nebezpečný prach
- Výbušný prach
Výsledek:
- Výrobní procesy jsou udržovány v čistotě a mimo jiné jsou minimalizovány prostoje prostřednictvím integrovaného sání ve výrobním procesu
- Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
- Použití vysavačů ve zvláště citlivých oblastech
- Bezpečné vysávání a likvidace nebezpečného a výbušného prachu na strojích s certifikací ATEX