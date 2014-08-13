Odsávací systémy Ringler – Kärcher Group
Společnost Ringler GmbH jako součást Kärcher Group nabízí výkonné odsávací systémy jak pro malé, tak i pro složitá odsávací a nasávací zařízení. Ringler je se svou více než čtyřicetiletou zkušeností v oblasti průmyslového vysávání a odprašovací techniky zárukou spolehlivosti, orientace na zákazníka a trvalé udržitelnosti.
Výkonné odsávací systémy, zákaznický servis a technické poradenství na nejvyšší úrovni
Přehled našich výkonů:
- Zákaznicky specifické odsávací systémy
- Engineering-Know-How a projektový management
- Plánování, montáž a uvedení do provozu
- Individuální školení při předávání
- Servis, údržba a dodávky náhradních dílů
Odprašovací a stacionární odsávací systémy
Odprašovací systémy lze používat na obráběcích stanicích k soustavnému a bezpečnému odsávání prachu a třísek, které se zde vytvářejí. Automatické čištění filtru prostřednictvím vibračního motoru zaručuje citlivou manipulaci s filtrem a extrémně nízký obsah zbytkového prachu ve vyfukovaném vzduchu. Ke každému vysavači se dodává široká paleta volitelných sacích hubic a dalších součástí robustního, univerzálního trubkového systému Ringler Kärcher Group typu RA.
Stacionární průmyslové vysavače v podobě systémů pro jednoho nebo více uživatelů se používají pro ruční vysávání hrubých částic nečistot a chladicích kapalin a lze je používat jako samostatné jednotky nebo připojené k horní straně strojů. Všechny systémy jsou volitelně k dispozici rovněž ve verzích použitelných v zóně 22.
Mobilní vysavače
Průmyslové vysavače Ringler Kärcher Group se vyznačují svou kompaktní a robustní konstrukcí. Rozsáhlý sortiment příslušenství umožňuje univerzální použití a zaručuje nejlepší možné výsledky čištění.
Vysavače na kapaliny a kovové třísky umožňují vysávání třísek a emulzí na frézovacích strojích a moderních obráběcích centrech.
Průmyslové vysavače jsou vhodné pro všeobecné čištění v dílnách a průmyslových provozech, pro vysávání rakovinotvorného prachu. Nabízejí vysokou kvalitu konstrukce filtru pro zaručení dlouhé životnosti. Naše průmyslové vysavače jsou dostupní s filtry kategorií L, M, a H, jež poskytují vysoký stupeň filtrace až 99,997%. Vysavače v této skupině mají odnímatelné nádoy na nečistoty.
Cílové skupiny - dokonalá řešení pro různé obory
Pro výrobce nebo dodavatele - nabízíme zákaznicky specifická řešení pro různé obory od kovodělného přes plastový průmysl až k potravinářskému a farmaceutickému průmyslu.
Kovodělný průmysl
Odsávání špon všecho druhu, prachů a tekutin - naši zákazníci používají odsávací systémy při téměř všech obráběcích pracech jako frézování, vrtání, soustružení, řezání, vystružování a kartáčování. Dosahuje se tak zlepšení v oblasti pracovní bezpečnosti a kvality produktů.
Plastový průmysl
Naše stacionární odsávací systémy jsou zvláště vhodné pro očištění strojů a pracovišť od granulátu, plastových špon a vzniklých prachů. Výrobní tok se tím nijak nenaruší.
Potravinářský průmysl
Odsávací systémy zabraňují nebezpečí prachové exploze při výrobě. Potravinářské prachy se z důvodu bezpečného a příjemného pracovního klimatu odsávají přímo v místě vzniku.
Lékárenský průmysl
Typickými místy použití jsou výroba a čištění provozu. Klasifikace filtrů se pohybuje od L přes M až k H. Je tak zaručeno bezpečné odloučení téměř všech nebezpečných látek.
Poradenství, servis a prodej odsávacích systémů Ringler
Odsávací systémy Ringler jsou k dispozici přímo od společnosti Kärcher. Neváhejte a využijte náš kontaktní formulář.