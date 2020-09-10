Vysavače pro chemický průmysl

Chemický průmysl pracuje s řadou agresivních pevných látek a korozivních kapalin, které jsou často výbušné a nebezpečné. Bezpečné odsávání těchto látek je náročný úkol a vyžaduje mimořádně spolehlivé řešení.

Bezpečnostní vysavače pro chemický průmysl

Použití:

  • Udržení čistoty stroje a pracovní stanice, zejména odsávání a vysávání (agresivních) chemických produktů, jako jsou hnojiva, pigmentový prášek, voda, čisticí prostředky atd.
  • Vysávání prachu z výrobních procesů

Výzva:

  • Různé vysávání nečistot z potravin, částic prachu (výbušné, volně létající, lepicí, mokré), tuků, olejů, bílkovin, kapalin
  • Prevence rizika výbuchu
  • Vyloučení křížové kontaminace, bakteriální kontaminace, změny chuti

Výsledek:

  • Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
  • Spolehlivé odsávání výbušného prachu vysavači s certifikací ATEX
  • Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení
  • Účinné filtrování

Vhodné řady vysavačů do chemického průmyslu:

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky, odpad

 

Odsávací systémy - vysavače prachu

Odsávací systémy / explozivní prach