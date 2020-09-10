Vysavače pro chemický průmysl
Chemický průmysl pracuje s řadou agresivních pevných látek a korozivních kapalin, které jsou často výbušné a nebezpečné. Bezpečné odsávání těchto látek je náročný úkol a vyžaduje mimořádně spolehlivé řešení.
Použití:
- Udržení čistoty stroje a pracovní stanice, zejména odsávání a vysávání (agresivních) chemických produktů, jako jsou hnojiva, pigmentový prášek, voda, čisticí prostředky atd.
- Vysávání prachu z výrobních procesů
Výzva:
- Různé vysávání nečistot z potravin, částic prachu (výbušné, volně létající, lepicí, mokré), tuků, olejů, bílkovin, kapalin
- Prevence rizika výbuchu
- Vyloučení křížové kontaminace, bakteriální kontaminace, změny chuti
Výsledek:
- Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
- Spolehlivé odsávání výbušného prachu vysavači s certifikací ATEX
- Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení
- Účinné filtrování