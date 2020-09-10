Vysavače pro kovozpracující průmysl, strojírenství, automotive
Kovozpracující průmysl, od metalurgie přes kovoobráběcí průmysl až po automobilový průmysl, je klíčovým průmyslovým odvětvím s pokročilými procesy. Při zpracování kovů se vytváří velké množství ostrých špon smíchaných s chladicími mazivy. Čištění obrobků i obráběcích strojů, a to i během procesu, zahrnuje důležité úkoly, které mají významný vliv na účinnost a hospodárnost. S našimi vysávacími řešeními získáte optimální spolehlivost procesu a zajištění kvality.
Použití:
- Vysávání špon a chladících kapalin při všech obráběcích procesech, jako je frézování, soustružení, vrtání, broušení nebo čištění
- Údržba a čištění strojů a obrobků
- Kontinuální vysávání během procesu výroby
Výzva:
- Očištění strojů od špon, brusného a barevného prachu, strusky, hořlavého prachu, chladicích maziv a emulzí
- Oddělení špon a kapalin
Výsledek:
- Výrobní prostory jsou udržovány čisté
- Odstávky jsou minimalizovány
- Delší životnost strojů
- Zvýšení přesnosti výroby
- Zvýšení spolehlivosti procesu a bezpečnosti práce
- Spolehlivé oddělení špon a kapalin
- Odolná a robustní řešení
- Nepřetržitý provoz a krátké doby čištění díky vysokému sacímu výkonu