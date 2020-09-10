Vysavače pro kovozpracující průmysl, strojírenství, automotive

Kovozpracující průmysl, od metalurgie přes kovoobráběcí průmysl až po automobilový průmysl, je klíčovým průmyslovým odvětvím s pokročilými procesy. Při zpracování kovů se vytváří velké množství ostrých špon smíchaných s chladicími mazivy. Čištění obrobků i obráběcích strojů, a to i během procesu, zahrnuje důležité úkoly, které mají významný vliv na účinnost a hospodárnost. S našimi vysávacími řešeními získáte optimální spolehlivost procesu a zajištění kvality.

Průmyslové vysavače pro kovozpracující průmysl

Použití:

  • Vysávání špon a chladících kapalin při všech obráběcích procesech, jako je frézování, soustružení, vrtání, broušení nebo čištění
  • Údržba a čištění strojů a obrobků
  • Kontinuální vysávání během procesu výroby

Výzva:

  • Očištění strojů od špon, brusného a barevného prachu, strusky, hořlavého prachu, chladicích maziv a emulzí
  • Oddělení špon a kapalin

Výsledek:

  • Výrobní prostory jsou udržovány čisté
  • Odstávky jsou minimalizovány
  • Delší životnost strojů
  • Zvýšení přesnosti výroby
  • Zvýšení spolehlivosti procesu a bezpečnosti práce
  • Spolehlivé oddělení špon a kapalin
  • Odolná a robustní řešení
  • Nepřetržitý provoz a krátké doby čištění díky vysokému sacímu výkonu
     

Vhodné řady vysavačů pro strojírenství a automotive:

Průmyslové vysavače na kapaliny a třísky, špony

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové odsávací systémy