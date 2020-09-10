Vysávání plastových granulátu a zbytků - zpracování plastů a pryže
Při výrobě a zpracování plastů a pryže se vytvářejí nebezpečné jemné a hrubé částice. Tyto materiály se mohou během výroby nebo běhěm údržby výrobního prostředí vyskytovat v různých formách a ve velkém množství.
Použití:
- Čisticí stroje a pracovní stanice, zejména vysávání plastových granulátů, odřezků a prachu
- Vysávání prachu z výrobních procesů, např. během dávkování granulátu
Výzva:
- Nebezpečný a pro životní prostředí nebezpečný prach
- Výbušný prach
- Zabránění znečištění produktů
Výsledek:
- Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
- Zajištění bezpečnosti při práci a efektivity
- Spolehlivé odsávání výbušného prachu stroji s certifikací ATEX