Průmyslové vysavače v elektrotechnickém a optickém průmyslu

V elektrotechnickém a optickém průmyslu se při výrobě vytváří velmi jemný prach, který může poškodit součásti strojů i produkty, odsávací systém musí být součástí výrobního procesu. Naše vysávací a odsávací systémy vám pomohou nejen splnit tyto úkoly, ale také chránit vaše pokročilé výrobní systémy.

Průmyslové vysavače pro elektrotechnický průmysl

Použití:

  • Frézování elektrických součástí
  • Leštění optických prvků

Výzva:

  • Velmi abrazivní prach
  • Prach, který může zničit součásti

Výsledek:

  • Zajištění výrobní kvality a zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů

Vhodné řady vysavačů pro průmysl zpracovávající elektroniku, optiku:

Průmyslové vysavače na kapaliny a třísky, špony

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače EX do výbušného prostředí