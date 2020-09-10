Průmyslové vysavače v elektrotechnickém a optickém průmyslu
V elektrotechnickém a optickém průmyslu se při výrobě vytváří velmi jemný prach, který může poškodit součásti strojů i produkty, odsávací systém musí být součástí výrobního procesu. Naše vysávací a odsávací systémy vám pomohou nejen splnit tyto úkoly, ale také chránit vaše pokročilé výrobní systémy.
Použití:
- Frézování elektrických součástí
- Leštění optických prvků
Výzva:
- Velmi abrazivní prach
- Prach, který může zničit součásti
Výsledek:
- Zajištění výrobní kvality a zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů