Vysavače pro papírenský a tiskařský průmysl
Při výrobě tiskových médií se uvolňuje papírový prach, pigmentový prášek, tekuté barvy a tonery. Některé z těchto látek jsou vysoce toxické a vyžadují extra výkonné vysavače, jako jsou ty, které vyvíjíme pro papírenský a polygrafický průmysl po celá desetiletí.
Použití:
- Vysávání celulózových vláken při čištění výrobních strojů
- Vysávání jemných až hrubých kousků papíru na skartovacích strojích
- Odsávání z 3D aditivních tiskáren
- Čištění tiskáren
- Vysávání pigmentového prášku
Výzva:
- Velmi jemný a výbušný prach
- Hrubé kousky papíru
Výsledek:
- Zajištění kvality a zajištění provozních procesů
- Ochrana zdraví zaměstnanců