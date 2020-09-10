Vysavače pro papírenský a tiskařský průmysl

Při výrobě tiskových médií se uvolňuje papírový prach, pigmentový prášek, tekuté barvy a tonery. Některé z těchto látek jsou vysoce toxické a vyžadují extra výkonné vysavače, jako jsou ty, které vyvíjíme pro papírenský a polygrafický průmysl po celá desetiletí.

Druckmedien

Použití:

  • Vysávání celulózových vláken při čištění výrobních strojů
  • Vysávání jemných až hrubých kousků papíru na skartovacích strojích
  • Odsávání z 3D aditivních tiskáren
  • Čištění tiskáren
  • Vysávání pigmentového prášku

Výzva:

  • Velmi jemný a výbušný prach
  • Hrubé kousky papíru

Výsledek:

  • Zajištění kvality a zajištění provozních procesů
  • Ochrana zdraví zaměstnanců

Vhodné řady vysavačů pro papírenský a tiskařský průmysl:

Průmyslové vysavače na kapaliny a třísky, špony

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače EX do výbušného prostředí

Průmyslové odsávací systémy