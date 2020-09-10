Vysavače pro sklářský a kamenický průmysl

Při práci s kamenem a sklem se vytváří velmi jemný, ostrý zbytkový materiál a prach. To je velká výzva pro vysavače a odsávací systémy. Ale i pro tyto účely nabízíme řešení.

Průmyslové vysavače pro sklářský a kamenický průmysl

Použití:

  • Čištění a údržba výrobních strojů a dopravníků
  • Vysávání a odsávání velkého množství kapaliny
  • Vysávání cementového prachu na dopravních pásech, plnicích nálevkách, plnicích linkách atd.

Výzva:

  • Velké množství prachu
  • Ostrý prach a zbytkový materiál
  • Velké množství tekutiny

Výsledek:

  • Zajištění kvality výroby
  • Zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů
  • Ochrana zdraví zaměstnanců

Vhodné řady vysavačů do průmyslu zpracovávající sklo, keramiku, kámen:

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové odsávací systémy

Průmyslové odsavače prachu EX do výbušného prostředí