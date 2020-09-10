Vysavače pro sklářský a kamenický průmysl
Při práci s kamenem a sklem se vytváří velmi jemný, ostrý zbytkový materiál a prach. To je velká výzva pro vysavače a odsávací systémy. Ale i pro tyto účely nabízíme řešení.
Použití:
- Čištění a údržba výrobních strojů a dopravníků
- Vysávání a odsávání velkého množství kapaliny
- Vysávání cementového prachu na dopravních pásech, plnicích nálevkách, plnicích linkách atd.
Výzva:
- Velké množství prachu
- Ostrý prach a zbytkový materiál
- Velké množství tekutiny
Výsledek:
- Zajištění kvality výroby
- Zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů
- Ochrana zdraví zaměstnanců