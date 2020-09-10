Vysavače pro potravinářský průmysl
Čisté výrobní procesy, zaručená kvalita, optimální hygiena a prevence kontaminace jsou rozhodujícími faktory úspěchu při zpracování a výrobě potravin. Zde se vytváří velké množství odpadu, jemného a výbušného prachu.
Použití:
- Vysávání potravinářského prachu např. z mouky, cukru, prášku do pečiva, tabáku
- Vysávání tekutých zbytků potravin
- Vysávání zbytků potravin v různém množství
- Integrace do údržbového čištění nebo nepřetržité vysávání ve výrobním procesu
Výzva:
- Různé vysávání nečistot z potravin, prachu (výbušné, volně létající, lepicí, mokré), tuků, olejů, bílkovin, kapalin
- Prevence rizika výbuchu prachu
- Vyloučení kontaminace, bakteriální kontaminace, změny chuti
Výsledek:
- Výrobní stroje a prostory jsou udržovány v čistotě
- Spolehlivé odsávání výbušného prachu stroji s certifikací ATEX
- Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení
- Účinné filtry a jejich snadné čištění