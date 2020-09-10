Vysavače pro potravinářský průmysl

Čisté výrobní procesy, zaručená kvalita, optimální hygiena a prevence kontaminace jsou rozhodujícími faktory úspěchu při zpracování a výrobě potravin. Zde se vytváří velké množství odpadu, jemného a výbušného prachu.

Vysavače pro potravinářský průmysl

Použití:

  • Vysávání potravinářského prachu např. z mouky, cukru, prášku do pečiva, tabáku
  • Vysávání tekutých zbytků potravin
  • Vysávání zbytků potravin v různém množství
  • Integrace do údržbového čištění nebo nepřetržité vysávání ve výrobním procesu

Výzva:

  • Různé vysávání nečistot z potravin, prachu (výbušné, volně létající, lepicí, mokré), tuků, olejů, bílkovin, kapalin
  • Prevence rizika výbuchu prachu
  • Vyloučení kontaminace, bakteriální kontaminace, změny chuti

Výsledek:

  • Výrobní stroje a prostory jsou udržovány v čistotě
  • Spolehlivé odsávání výbušného prachu stroji s certifikací ATEX
  • Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení
  • Účinné filtry a jejich snadné čištění

Vhodné řady vysavačů do potravinářského průmyslu:

Průmyslové vysavače na kapaliny a třísky, špony

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače EX do výbušného prostředí

Průmyslové odsávací systémy

Průmyslové odsavače prachu EX do výbušného prostředí