Vysavače pro dřevařský a nábytkářský průmysl
Ve dřevařském a nábytkářském průmyslu představují piliny, hobliny a třísky stálé a skutečné zdravotní riziko. Kromě toho se tyto látky mohou pohybovat od vysoce hořlavých až po výbušné. Použitím našich speciálních vysavacích systémů můžete spolehlivě zabránit hromadění prachu a hoblin v pracovním prostředí a předem eliminovat možná rizika.
Použití:
- Údržba a čištění stroje
- Kontinuální odsávání hoblin a prachu na frézkách, bruskách, pilách, ručních obráběcích strojích atd.
Výzva:
- Vysoce hořlavý až výbušný prach
- Nebezpečný prach
- Velké množství prachu a materiálu
Výsledek:
- Ochrana zdraví a bezpečnost při práci