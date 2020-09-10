Vysavače pro dřevařský a nábytkářský průmysl

Ve dřevařském a nábytkářském průmyslu představují piliny, hobliny a třísky stálé a skutečné zdravotní riziko. Kromě toho se tyto látky mohou pohybovat od vysoce hořlavých až po výbušné. Použitím našich speciálních vysavacích systémů můžete spolehlivě zabránit hromadění prachu a hoblin v pracovním prostředí a předem eliminovat možná rizika.

Průmyslové vysavače pro dřevařský a nábytkářský průmysl

Použití:

  • Údržba a čištění stroje
  • Kontinuální odsávání hoblin a prachu na frézkách, bruskách, pilách, ručních obráběcích strojích atd.

Výzva:

  • Vysoce hořlavý až výbušný prach
  • Nebezpečný prach
  • Velké množství prachu a materiálu

Výsledek:

  • Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Vhodné řady vysavačů na zpracování dřeva, odsávání pilin, hoblin:

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové bezpečnostní vysavače EX do výbušného prostředí

Průmyslové odsavače prachu EX do výbušného prostředí