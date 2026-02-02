Víceúčelový vysavač WD 2 Plus C
Spolehlivý vysavač WD 2 Plus V-12/4/18/C si poradí s úklidem suchých i mokrých nečistot. Navíc jej využijete také na zahradě jako fukar.
Kompaktní vysavač WD 2 Plus V-12/4/18/C s 12l nádobu na odpad se stane praktickým pomocníkem pro každodenní úklid. Díky 4m přívodnímu kabelu, ergonomické rukojeti a 1,8m hadici navíc při čištění dosáhnete i na vzdálenější místa. Kvalitní patronový filtr přístroje zajistí perfektní výsledky při suchém i mokrém vysávání - bez potřeby výměny při vysávání obou druhu nečistot. Vysátý materiál se ukládá do odolného vliesového sáčku na odpad, který po naplnění snadno vyměníte. Silný 1000W motor zaručí potřebný výkon k odstranění jemného prachu i hrubých nečistot. Zásluhou funkce fukaru přístroj využijete také k úklidu dvorku a terasy od napadaného listí. Během práce se může hodit i prostor pro bezpečné odkládání nářadí, hřebíků apod. Praktická hubice na podlahy se postará o úklid garáže i dílny – hůře dostupná místa pak vysajete s pomocí štěrbinové hubice, která se dostane i do úzkých prostor. Příslušenství i sací trubky po práci navíc jednoduše vsunete do těla přístroje a ušetříte tak místo na skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktické uložení příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Kompaktní úložiště zařízení.
Praktická funkce fukaruVšude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odkládání nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|220
|Podtlak (mbar)
|max. 220
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 43
|Objem nádrže (l)
|12
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|349 x 328 x 378
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.8 m
- Typ sací hadice: s rovnou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
