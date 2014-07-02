ČISTIČ OKEN - KONCENTRÁT RM 503, 20ML

Koncentrovaný čistič oken v praktickém balení vyčistí okna, zrcadla, sprchové kouty, jakož i další hladké voděodolné plochy beze šmouh. Vyčištěné povrchy zůstávají déle čisté a déšť po nich stéká rychleji dolů.

  • Balení obsahuje 4ks 20 ml koncertovaného čisticího prostředku.
  • Odstraní silné nečistoty, tuk i zbytky hmyzu.
  • Stačí jednoduše naředit vodou.
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 4 x 20
Jednotka balení (Kusy) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 225 x 115 x 25
Vlastnosti
  • Čištění beze šmouh
  • Příjemná vůně.
  • Dobrá smáčivost
  • Použitelný i pro manuální zpracování.
  • Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise
  • Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Dělená okna
  • Zrcadla
  • Skleněné stoly
  • Sprchové kouty