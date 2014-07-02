ČISTIČ OKEN - KONCENTRÁT RM 503, 20ML
Koncentrovaný čistič oken v praktickém balení vyčistí okna, zrcadla, sprchové kouty, jakož i další hladké voděodolné plochy beze šmouh. Vyčištěné povrchy zůstávají déle čisté a déšť po nich stéká rychleji dolů.
- Balení obsahuje 4ks 20 ml koncertovaného čisticího prostředku.
- Odstraní silné nečistoty, tuk i zbytky hmyzu.
- Stačí jednoduše naředit vodou.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|4 x 20
|Jednotka balení (Kusy)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 115 x 25
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Příjemná vůně.
- Dobrá smáčivost
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise
- Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty