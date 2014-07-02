Čistič koberců RM 519, 1l

Koberce, čalounění i auto opět zazáří novotou. Snadné použití, rychlé schnutí, skvělé výsledky. Dávkování 100-200 ml čisticího prostředku na 4 l vody.

Koberce, čalounění i auto budou opět jako nové. Pročistěte a osvěžte veškeré domácí textilie pomocí tekutého čističe koberců RM 519. Spolu s tepovačem Kärcher udržuje každý textilní povrch dokonale čistý a postará se naprostý WOW efekt. Potěší vás také svou rychleschnoucí schopností, díky které se ideálně hodí pro každodenní a expresní použití. Pečujte o vaše kobercové podlahy, kusové koberce, pohovky i autosedačky pravidelně, a odvděčí se vám dlouhodobě krásným vzhledem.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 90 x 215
Vlastnosti
  • Zvláště rychle schnoucí
  • Důkladně čistí
  • Pro údržbové čištění
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Čistič koberců RM 519, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Videa

Oblasti použití
  • Kobercové podlahy
  • Koberce
  • Čalounění
  • Autosedačky