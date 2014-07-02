Čistič koberců RM 519, 1l
Koberce, čalounění i auto opět zazáří novotou. Snadné použití, rychlé schnutí, skvělé výsledky. Dávkování 100-200 ml čisticího prostředku na 4 l vody.
Koberce, čalounění i auto budou opět jako nové. Pročistěte a osvěžte veškeré domácí textilie pomocí tekutého čističe koberců RM 519. Spolu s tepovačem Kärcher udržuje každý textilní povrch dokonale čistý a postará se naprostý WOW efekt. Potěší vás také svou rychleschnoucí schopností, díky které se ideálně hodí pro každodenní a expresní použití. Pečujte o vaše kobercové podlahy, kusové koberce, pohovky i autosedačky pravidelně, a odvděčí se vám dlouhodobě krásným vzhledem.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|6
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 90 x 215
Vlastnosti
- Zvláště rychle schnoucí
- Důkladně čistí
- Pro údržbové čištění
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky