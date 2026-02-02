Tepovač SE 3 Compact Home Shoe N1
Výkonný a energeticky úsporný čistič s rozprašovačem zaujme hloubkovým čištěním textilních povrchů, jako jsou koberce, kompaktním designem a funkcí systémového čištění, která udržuje čistotu samotného přístroje.
Hloubkové čištění až do hloubky vláken a kompaktní design: SE 3 Compact Home Shoe N1 je výkonné a energeticky úsporné řešení pro čištění textilních povrchů. Díky kompaktnímu designu lze přístroj uložit a ušetřit tak místo, což zaručuje, že je rychle připraven k použití, kdykoli je potřeba pro důkladné a pohodlné čištění do hloubky vláken. Nečistoty z čalouněného nábytku a koberců odstraní rychle a účinně. Flexibilní sací hadice zaručuje vysokou úroveň pohodlí a volnost pohybu. S dodávaným čističem Shoe!Cleaner lze rychle, důkladně a bez zanechání kapek vyčistit také různé druhy sportovní a běžné obuvi. Díky automatickému vysávání vody během čištění boty rychle vyschnou, aby byl výsledek čištění ideální během okamžiku. Díky praktickým možnostem ukládání na přístroji je veškeré příslušenství vždy po ruce. Systém nádržky 2 v 1 zajišťuje, že uživatelé nepřijdou do styku se špínou. A jakmile je čištění dokončeno, extrakční čistič s rozprašovačem ještě více zaujme funkcí hygienického čištění systému, která zabraňuje tvorbě bakterií a zápachu. Součástí balení je Shoe!Cleaner, štěrbinová hubice s extrakčním rozprašovačem a přírodní čisticí prostředek RM 519N.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Inovativní čistič obuvi pro optimální čištění obuviAplikace bez kapání, protože voda je během čištění automaticky vysávána. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé sušení obuvi. Funkce čištění systému zabraňuje znečištění příslušenství při čištění. Ruce zůstávají čisté a příslušenství lze ihned po použití uložit.
Hygienický proplachPo dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
- Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
- S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
- Prostorově úsporné uložení přístroje
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
- Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
- Ideální na houbičky, hadříky a další.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
- Intuitivní ovládání.
- Připraveno k okamžitému čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Akční rádius (m)
|5,8
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,7
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|2,9
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|3,6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 225 x 260
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Shoe!Cleaner
- Čisticí prostředek: Přírodní čistič koberců a čalounění RM 519N, 1 l
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Uložení kabelu
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Funkce proplachu
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky
- Obuv / outdoorová obuv
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 3 Compact Home Shoe N1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
