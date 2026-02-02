Tepovač SE 2 Spot
Kompaktní a snadno použitelný čistič SE 2 Spot je dokonalým pomocníkem pro rychlé a cílené odstranění skvrn a nečistot z čalounění a textilií.
Praktický tepovač SE 2 Spot je dokonalým pomocníkem pro okamžité a cílené odstranění skvrn z čalounění a textilií. SE 2 Spot si rychle poradí s nečistotami a pachy a účinně odstraní například skvrny od jídla a nápojů. Díky kompaktnímu designu je čistič obzvláště snadno použitelný a při skladování zabírá málo místa. To znamená, že je rychle připraven k použití, kdykoli potřebujete odstranit neočekávané nečistoty. Velký dosah umožněný 4,5metrovým kabelem umožňuje flexibilní čištění kdekoli v místnosti. Praktické úložiště příslušenství na samotném zařízení znamená, že všechny nástavce jsou rychle po ruce a připravené k použití. Včetně trysky pro extrakci čalounění a čisticího prostředku.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vlákenTryska pro extrakci čalounění umožňuje rychlé a snadné odstranění zaschlých nečistot. Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízeníFlexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech. S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení. Prostorově úsporné uložení přístroje
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
- Intuitivní ovládání.
- Připraveno k okamžitému čištění.
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|450
|Akční rádius (m)
|6,3
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,5
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|0,8
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|4,5
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 215 x 310
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.8 m
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Uložení kabelu
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Autosedačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 2 Spot
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.