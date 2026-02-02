Tepovač SE 2 Spot Care
Kompaktní a snadno použitelný tepovač SE 2 Spot Care s funkcí extrakce s rozstřikem je pomocníkem pro rychlé a cílené odstranění skvrn a nečistot z čalounění. Vhodné s RM 519 (6.295-771.0).
Praktický tepovač SE 2 Spot Care je ideálním pomocníkem pro rychlé a cílené čištění čalounění, koberců i textilií. Tento kompaktní čistič skvrn si hravě poradí s nečistotami i nepříjemnými pachy a spolehlivě odstraní skvrny od jídla, nápojů či jiných každodenních nehod. Díky lehkému a úspornému designu se snadno používá, nezabírá mnoho místa a je vždy připraven k okamžitému použití. Dlouhý 4,5metrový kabel poskytuje velký akční rádius, takže můžete pohodlně čistit kdekoliv v místnosti. Praktický úložný prostor na příslušenství přímo v těle přístroje zajistí, že všechny nástavce máte neustále po ruce. V balení najdete kartáč na skvrny, trysku pro extrakci čalounění a speciální čisticí prostředek, díky nimž bude úklid ještě efektivnější. Vhodné použít s detergentem RM 519 (6.295-771.0).
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vlákenTryska pro extrakci čalounění umožňuje rychlé a snadné odstranění zaschlých nečistot. Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Kartáč na odstraňování skvrn pro cílené a účinné čištění odolných nebo zaschlých skvrn.
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízeníFlexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech. S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení. Prostorově úsporné uložení přístroje
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
- Intuitivní ovládání.
- Připraveno k okamžitému čištění.
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|450
|Akční rádius (m)
|6,3
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,5
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|0,8
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|4,5
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 215 x 310
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.8 m
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štětec na skvrny
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Uložení kabelu
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Autosedačky
