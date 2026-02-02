Tepovač SE 3 Compact Floor
Kompaktní tepovač, který vyčistí koberce, čalounění a s příslušenstvím Shoe!Cleaner také obuv. Díky svým rozměrům a nízké váze je SE 3 Compact floor prostorově úsporný a lze s ním snadno manipulovat. Mezi hlavní výhody tepovače SE 3 Compact floor patří výkon, malé rozměry, použití na čalouněný nábytek, koberce i čištění obuvi a rozšířené příslušenství v základu.
Hloubkové čištění a kompaktní design: podlahový extrakční čistič SE 3 Compact Floor je výkonné a energeticky úsporné řešení pro čištění textilních povrchů. Díky kompaktní konstrukci lze přístroj uložit a ušetřit tak místo, takže je rychle připraven k použití, kdykoli je potřeba pro důkladné a pohodlné čištění do hloubky vláken. Nečistoty z čalouněného nábytku a koberců odstraní rychle a účinně. Flexibilní sací hadice a dlouhý kabel zaručují vysoký komfort, flexibilitu a volnost pohybu. Inovativní extrakční hubice 2 v 1 XXL v kombinaci s prodlužovacími trubkami umožňuje pohodlné čištění středně velkých koberců ve vzpřímené poloze. Při použití na samotné rukojeti dokáže hubice vyčistit větší čalouněný nábytek dvakrát rychleji než běžná extrakční hubice na čalounění. Díky praktickým možnostem uložení na přístroji je veškeré příslušenství vždy po ruce. Systém nádržky 2 v 1 zajišťuje, že uživatelé nemusí přijít do styku se špínou. A jakmile je čištění dokončeno, čistič s rozprašovací extrakční hubicí ještě více zaujme funkcí hygienického čištění systému, která zabraňuje tvorbě bakterií a zápachu. Součástí balení je extrakční hubice na čalounění, extrakční hubice na štěrbiny a čisticí prostředek.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Čištění bez námahy a rychle díky účinnému způsobu čištění s odsáváním rozprašováním v kombinaci s výkonným, ale energeticky úsporným motorem.
Speciálně vyvinuté příslušenství pro snadné čištění do hloubky vlákenInovativní extrakční hubice 2 v 1 XXL spolu s prodlužovacími trubkami umožňuje pohodlné čištění středně velkých koberců. Lze ji také použít přímo na rukojeti pro rychlé čištění čalounění. Stříkací extrakční hubici na čalounění lze použít k rychlému a snadnému vyčištění usazených nečistot, zatímco stříkací extrakční hubice na štěrbiny usnadňuje čištění obzvláště těžko přístupných míst. Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
Hygienický proplachPo dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Ultrakompaktní prostorově úsporné zařízení
- Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
- S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
- Prostorově úsporné uložení přístroje
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
- Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
- Ideální na houbičky, hadříky a další.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
- Intuitivní ovládání.
- Připraveno k okamžitému čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Akční rádius (m)
|6
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,7
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|2,9
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|3,6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 225 x 260
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
- Odsávací tryska 2 v 1 XXL
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Uložení kabelu
- Uložení příslušenství na přístroji
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Funkce proplachu
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Autosedačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 3 Compact Floor
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
