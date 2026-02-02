Shoe!Cleaner k SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6
Rychlé čištění obuvi bez odkapávání: čistič obuvy Shoe!cleaner je dokonalým příslušenstvím k tepovačům SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6 pro důkladné a pohodlné čištění sportovní a běžné obuvi.
Inovativní čistič obuvi Shoe!Cleaner čistí různé typy sportovní a volnočasové obuvi rychle, důkladně a bez zanechání kapek. Snadno tak vyčistíte například běžeckou obuv, vycházkové boty nebo dokonce módní tenisky uvnitř domu, aniž byste v interiéru nadělali nepořádek. Díky vyměnitelným korunkám kartáčů lze rychle a důkladně vyčistit podrážku i svršek obuvi. Měkké štětiny umožňují účinné a šetrné čištění i choulostivějších materiálů. Díky automatickému vysávání vody během čištění boty během okamžiku vyschnou. Čistič obuvi zaujme také funkcí systémového čištění, která zabraňuje znečištění příslušenství během čištění. Čistič obuvi Shoe!Cleaner je proto ideálním spolehlivým příslušenstvím, které doplňuje tepovače SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníVyměnitelný kartáčový nástavec pro důkladné čištění podrážek a svršků bot. Aplikace bez kapání, protože voda je během čištění automaticky vysávána. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Jenoduchá a pohodlná manupulaceFunkce čištění systému zabraňuje znečištění příslušenství při čištění. Ruce zůstávají čisté a příslušenství lze ihned po použití uložit. Intuitivní ovládání.
Měkké štětinyNečistoty se z bot odstraňují důkladně, ale šetrně. Nezanechává žádné stopy při čištění citlivých povrchů.
Vhodné pro tepovače SE 3 Compact, SE 4, SE 5 a SE 6 od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|124 x 65 x 44
