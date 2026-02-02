Tepovač SE 4 Plus Special
Intenzivní péče o vaše koberce a čalounění. Vysává suché i mokré nečistoty, a dokonce také hloubkově čistí. Pro textilie znovu jako nové i v domácnostech se zvířecími mazlíčky a dětmi.
Pečujte o vaše kobercové podlahy, kusové koberce, pohovky, čalounění i autosedačky pravidelně, odvděčí se vám dlouhodobě krásným vzhledem. Tepovač koberců SE 4 Plus Special intenzivně vysává suché i mokré nečistoty, výborně se proto hodí nejen pro velký úklid, ale i pro okamžité odstranění pozůstatků po dětech a domácích mazlíčcích. Ideální je také pro domácnosti s alergiky, kterým poskytuje nezávadné prostředí k žití. Skvělých výsledků dosáhnete zejména díky integrované vakuové hadici a přídavné trysce na čistění čalounění. Tepovač se dostane skutečně až do hloubky textilních vláken, odkud pod tlakem vyprovodí každou nečistotu, kterou pak jednoduše odsaje z povrchu pryč. Technologie trysek zase zajišťuje maximálně suchý povrch. Bez problému tak můžete přístroj používat i na pravidelný úklid. Výhodou je variabilita přístroje, snadná manipulace, minimální nároky na uskladnění i komfortní plnění a vyprazdňování 4litrového zásobníku na vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Bezproblémové a rychlé čištění pomocí účinné metody extrakce rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Vyjímatelná nádrž na čistou voduNádrž na čistou vodu se snadno plní a vyprazdňuje bez nutnosti otevírat čistič s odsáváním postřikem. Nárazuvzdorná a průsvitná nádoba pro dlouhou životnost. Nádrž na čistou vodu se do přístroje snadno zasune.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění. Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
- Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Pohodlná rukojeť 3 v 1
- Navrženo pro pohodlné přenášení a otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
- Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
- Ergonomická podlahová hubice s rozprašovačem pro velké kobercové plochy přináší větší pohodlí.
- Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je přepínatelná podlahová hubice pro suché vysávání, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
- Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze úhledně uložit na skříň spotřebiče a na malou odkládací poličku. Díky tomu je vše uklizené a vždy po ruce, kdekoli je to potřeba.
- Praktická polička na přístroji pro uložení houbiček, utěrek a dalších drobných předmětů, které jsou při čištění snadno dosažitelné.
- Praktický háček na kabel pro snadné uložení napájecího kabelu.
Robustní kryt spotřebiče a nárazuvzdorná nádrž na čistou vodu
- Pro dlouhou životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Pracovní šířka (mm)
|227
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|4
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|4
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 385 x 535
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
- Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Podlahová hubice pro suché vysávání: Přepínatelný
- Extra dlouhá štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Pěnový filtr
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Uložení příslušenství na přístroji
- Úložný prostor pro drobné předměty
Oblasti použití
- Koberce
- Čalouněný nábytek
- Kobercové podlahy
- Autosedačky
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
- Matrace
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 4 Plus Special
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.