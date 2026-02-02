Tepovač SE 4 Plus Special

Intenzivní péče o vaše koberce a čalounění. Vysává suché i mokré nečistoty, a dokonce také hloubkově čistí. Pro textilie znovu jako nové i v domácnostech se zvířecími mazlíčky a dětmi.

Pečujte o vaše kobercové podlahy, kusové koberce, pohovky, čalounění i autosedačky pravidelně, odvděčí se vám dlouhodobě krásným vzhledem. Tepovač koberců SE 4 Plus Special intenzivně vysává suché i mokré nečistoty, výborně se proto hodí nejen pro velký úklid, ale i pro okamžité odstranění pozůstatků po dětech a domácích mazlíčcích. Ideální je také pro domácnosti s alergiky, kterým poskytuje nezávadné prostředí k žití. Skvělých výsledků dosáhnete zejména díky integrované vakuové hadici a přídavné trysce na čistění čalounění. Tepovač se dostane skutečně až do hloubky textilních vláken, odkud pod tlakem vyprovodí každou nečistotu, kterou pak jednoduše odsaje z povrchu pryč. Technologie trysek zase zajišťuje maximálně suchý povrch. Bez problému tak můžete přístroj používat i na pravidelný úklid. Výhodou je variabilita přístroje, snadná manipulace, minimální nároky na uskladnění i komfortní plnění a vyprazdňování 4litrového zásobníku na vodu.

Charakteristické znaky a výhody
Tepovač SE 4 Plus Special: Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Bezproblémové a rychlé čištění pomocí účinné metody extrakce rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Tepovač SE 4 Plus Special: Vyjímatelná nádrž na čistou vodu
Vyjímatelná nádrž na čistou vodu
Nádrž na čistou vodu se snadno plní a vyprazdňuje bez nutnosti otevírat čistič s odsáváním postřikem. Nárazuvzdorná a průsvitná nádoba pro dlouhou životnost. Nádrž na čistou vodu se do přístroje snadno zasune.
Tepovač SE 4 Plus Special: Ultraflexibilní hadice 2 v 1
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění. Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění. Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
  • Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Pohodlná rukojeť 3 v 1
  • Navrženo pro pohodlné přenášení a otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
  • Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
  • Ergonomická podlahová hubice s rozprašovačem pro velké kobercové plochy přináší větší pohodlí.
  • Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je přepínatelná podlahová hubice pro suché vysávání, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
  • Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze úhledně uložit na skříň spotřebiče a na malou odkládací poličku. Díky tomu je vše uklizené a vždy po ruce, kdekoli je to potřeba.
  • Praktická polička na přístroji pro uložení houbiček, utěrek a dalších drobných předmětů, které jsou při čištění snadno dosažitelné.
  • Praktický háček na kabel pro snadné uložení napájecího kabelu.
Robustní kryt spotřebiče a nárazuvzdorná nádrž na čistou vodu
  • Pro dlouhou životnost.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Pracovní šířka (mm) 227
Objem nádrže na čistou vodu (l) 4
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 4
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Připojovací kabel (m) 6
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 385 x 535
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
  • Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
  • Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
  • Podlahová hubice pro suché vysávání: Přepínatelný
  • Extra dlouhá štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Pěnový filtr
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
  • Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Tepovač SE 4 Plus Special
Tepovač SE 4 Plus Special
Tepovač SE 4 Plus Special
Tepovač SE 4 Plus Special
Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalouněný nábytek
  • Kobercové podlahy
  • Autosedačky
  • Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
  • Matrace
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 4 Plus Special

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.