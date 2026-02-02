Tepovač SE 4 Go!Further

SE 4 Go!Further je limitovaná edice černého tepovače se systémem extrakce sprejem, který obsahuje 25 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzivní příslušenství, jako je hubice na čalounění pro zvířecí chlupy.

Čistič se sprejovou extrakcí, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu SE 4 Go!Further, vyrobená z 25 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysoký komfort. Sprejový extraktor SE 4 s atraktivním designem saní zajišťuje hygienickou čistotu až do hloubky vláken na mnoha textilních površích. Osvědčená technologie sprejové extrakce od společnosti Kärcher poskytuje nejlepší výsledky čištění: čerstvá voda z vodovodu a čistič koberců Kärcher RM 519 se pod tlakem nastříkají hluboko do textilních vláken a poté se spolu s uvolněnými nečistotami vysají zpět – ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky. Zařízení je multifunkční produkt 3 v 1, který funguje také jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání. Velká průhledná 4litrová nádrž na čerstvou vodu je odolná proti nárazům a lze ji vyjmout, což usnadňuje její plnění a vyprazdňování. Rukojeť 3 v 1 je navržena tak, aby se nádoba snadno přenášela, otevírala, zavírala a vyprazdňovala. Dodávané příslušenství lze úhledně uložit na samotném zařízení. Zařízení se po použití snadno čistí, což zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Vyjímatelná nádrž na čistou vodu
Funkce pro udržitelný rozvoj
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Pracovní šířka (mm) 227
Objem nádrže na čistou vodu (l) 4
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 4
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Připojovací kabel (m) 6
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 385 x 535
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Tělo láhve s čisticím prostředkem bez víčka a etikety.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
  • Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
  • Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
  • Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání: Klipy pro použití na tvrdých podlahách a kobercích
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Nástavec na čalounění na zvířecí chlupy
  • Pěnový filtr
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
  • Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Tepovač SE 4 Go!Further
Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalouněný nábytek
  • Kobercové podlahy
  • Autosedačky
  • Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
  • Matrace
