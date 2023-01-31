Příslušenství pro čističky vzduchu
Blíží se vašemu filtru konec životnosti? Jednoduše si objednejte náhradní filtr.
Náhradní filtry do čističky vzduchu AF
Ukazuje vám čistička vzduchu, že živostnost filtru se blíží k jeho konci? Pořiďte si nový dle označení vaší čističky vzduchu (AF 20, 30 nebo 50)
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