Příslušenství pro čističky vzduchu

Blíží se vašemu filtru konec životnosti? Jednoduše si objednejte náhradní filtr.


Filtr do čističky vzduchu Kärcher

Náhradní filtry do čističky vzduchu AF

 

Ukazuje vám čistička vzduchu, že živostnost filtru se blíží k jeho konci? Pořiďte si nový dle označení vaší čističky vzduchu (AF 20, 30 nebo 50)

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