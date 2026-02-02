Regulační ventil
Regulační ventil k umístění mezi hadici a postřikovač. K plynulé regulaci průtoku vody od 0 do max. Včetně dvoucestné spojky pro spojení dvou hadic.
Intaktní kohoutové přípojky, hadicové spojky a hadice jsou základem pro efektivní zavlažování.Proto firma Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství na propojení, odpojení a opravu zavlažovacích systémů. Příkladem může být regulační ventil Kärcher – ideální řešení pro regulaci průtoku vody od 0 do max. Ventil vás přesvědčí svým ergonomickým designem a zajistí snadnou manipulaci. Regulační ventil může sloužit buď jako spojka mezi hadicí a skrápěčem nebo s pomocí přiložené dvoucestné spojky pro spojení dvou hadic. Regulační ventil Kärcher je kompatibilní se všemi běžně dostupnými západkovými systémy a všemi běžnými průměry hadic.
Charakteristické znaky a výhody
Lze použít kdekoli
- Pro všechny běžné zahradní hadice
Včetně dvoucestné spojky
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|105 x 32 x 32
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.