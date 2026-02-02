Regulační ventil

Regulační ventil k umístění mezi hadici a postřikovač. K plynulé regulaci průtoku vody od 0 do max. Včetně dvoucestné spojky pro spojení dvou hadic.

Intaktní kohoutové přípojky, hadicové spojky a hadice jsou základem pro efektivní zavlažování.Proto firma Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství na propojení, odpojení a opravu zavlažovacích systémů. Příkladem může být regulační ventil Kärcher – ideální řešení pro regulaci průtoku vody od 0 do max. Ventil vás přesvědčí svým ergonomickým designem a zajistí snadnou manipulaci. Regulační ventil může sloužit buď jako spojka mezi hadicí a skrápěčem nebo s pomocí přiložené dvoucestné spojky pro spojení dvou hadic. Regulační ventil Kärcher je kompatibilní se všemi běžně dostupnými západkovými systémy a všemi běžnými průměry hadic.

Charakteristické znaky a výhody
Lze použít kdekoli
  • Pro všechny běžné zahradní hadice
Včetně dvoucestné spojky
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 105 x 32 x 32
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.