Stroj na čištění koberců BRS 43/500 C

Kompaktní čistič koberců pro čištění koberců malých ploch. Rychlé osvěžení a vysušení koberce, ihned po něm můžete jít. Úsporný na plochách mezi 200 a 600 m².

BRS 43/500 C je perfektní stroj pro produktivní průběžné čištění koberců. Spolehlivě odstraní nečistoty a osvěží koberec. Při čištění v nádobě na zachycování nečistot se uvolňují uvolněná vlákna a částice nečistot. Koberec je již po 20 minutách suchý. Díky kompaktní konstrukci stroje jej lze použít i na veřejných místech. S plošným výkonem až 600 m² je BRS 43/500 C vhodný také pro osvěžení větších ploch.

Charakteristické znaky a výhody
2 protiběžné válce
  • Vysoký čisticí výkon díky velkému přítlaku.
  • Čistí vlákna současně ze dvou stran a napřimuje je.
  • Zajišťuje rovnoměrný kontakt s podlahovou plochou i v případě nerovností.
2 v 1
  • Čištění a zametání vláken v jedné pracovním kroku.
  • Včetně držáku na zametené nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol") (m²/h) 300
Nástřokový tlak údržbové čištění (bar) 3,4
Nástřikové množství údržbové čištění (l/min) 0,38
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 7,5
Výkon motoru kartáčů (W) 370
Hmotnost bez příslušenství (kg) 25
Hmotnost včetně obalu (kg) 32,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 470 x 1160

Obsah balení

  • iCapsol-Tank on-board
  • Počet válců: 2 Kusy

Vybavení

  • Pracovní směr: Vpřed nebo vzad
  • Provoz iCapsol

