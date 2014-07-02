Stroj na čištění koberců BRS 43/500 C
Kompaktní čistič koberců pro čištění koberců malých ploch. Rychlé osvěžení a vysušení koberce, ihned po něm můžete jít. Úsporný na plochách mezi 200 a 600 m².
BRS 43/500 C je perfektní stroj pro produktivní průběžné čištění koberců. Spolehlivě odstraní nečistoty a osvěží koberec. Při čištění v nádobě na zachycování nečistot se uvolňují uvolněná vlákna a částice nečistot. Koberec je již po 20 minutách suchý. Díky kompaktní konstrukci stroje jej lze použít i na veřejných místech. S plošným výkonem až 600 m² je BRS 43/500 C vhodný také pro osvěžení větších ploch.
Charakteristické znaky a výhody
2 protiběžné válce
- Vysoký čisticí výkon díky velkému přítlaku.
- Čistí vlákna současně ze dvou stran a napřimuje je.
- Zajišťuje rovnoměrný kontakt s podlahovou plochou i v případě nerovností.
2 v 1
- Čištění a zametání vláken v jedné pracovním kroku.
- Včetně držáku na zametené nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol") (m²/h)
|300
|Nástřokový tlak údržbové čištění (bar)
|3,4
|Nástřikové množství údržbové čištění (l/min)
|0,38
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|7,5
|Výkon motoru kartáčů (W)
|370
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|25
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 470 x 1160
Obsah balení
- iCapsol-Tank on-board
- Počet válců: 2 Kusy
Vybavení
- Pracovní směr: Vpřed nebo vzad
- Provoz iCapsol
