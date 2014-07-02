Portálové mycí linky pro osobní automobily
Efektivita díky know-how pro zákazníky, síla a podpora díky brandu pro investory.
Portálové mycí linky Kärcher jsou maximálně efektivní, hospodárné a současně i šetrně vůči životnímu prostředí. Jsou vhodným řešením pro čerpací stanice, autosalony, jakož i investory podnikající v oblasti mytí vozů.
CW 1 Klean!Fit automyčka
Jednoduchá. Odolná. Spolehlivá.
Perfektní řešení pro autosalony a autopůjčovny, nebo všude tam, kde chtějí portálovou myčku pro vlastní potřeby.
CW 3 Klean!Star automyčka
Rychlá. Efektivní. Elegantní.
Flexibilní řešení, které splňuje hlavní požadavky každého podnikání v oblasti mytí vozů.
CW 5 Klean!Star iQ automyčka
Inteligentní. Precizní. WOW.
Impozantní řešení pro provozovatele, kteří chtějí vylepšit zážitek svých zákazníků z mytí.
SPECIALISTÉ NA MYCÍ LINKY KÄRCHER
Emir ČORIČ
Specialista pro prodej Wash Systems - ČECHY
Tel.: +420 720 026 603
E-mail: emir.coric@karcher.com
Zdeněk VANÍČEK
Specialista pro prodej Wash Systems - MORAVA
Tel.: +420 602 221 225
E-mail: zdenek.vanicek@karcher.com
Kontaktujte nás
Máte-li jakýkoli dotaz nebo požadavek, či poptávku, zašlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši specialisté na mycí linky Vám poskytnou veškeré informace.
FASCINUJÍCÍ TECHNOLOGIE. oslňující VÝKON.
V Kärcheru věříme, že spokojenost zákazníků je klíčem k úspěchu. Naše portálové myčky jsou navrženy s maximálním důrazem na detail a efektivitu. Nabízejí ekonomické mytí, zajišťují efektivní průchodnost a dosahují optimálního výsledku - pro Vás i Vaše zákazníky.
Hlavní vlastnosti
- Modularita, flexibilita, individualita
- Efektivita, výkonnost, ziskovost
- Ekonomický provoz, udržitelnost
- Robustnost, dlouhá životnost
Benefity, výhody
- Vlastní inovativní technologie
- Široká nabídka rozšíření
- Vlastní čisticí a ošetřijící prostředky
- Široké množství nabízených programů
Design, variabilita, péče
- Modulární kontrukce, volitelný design
- Variabilita: Použití až osmi různých mycích prostředků,
v závislosti na zvoleném programu
- Promyšlená konstrukce z hlediska péče, obsluhy, servisu
inovativní řešení pro mytí vozu
V oblasti mytí vozidel je rozhodujícím faktorem úspěchu produktivita zařízení. U našich myček díky neustálému vývoji maximalizujeme produktivitu, přímým důsledkem je zlepšení provozních výsledků, zkrácení pracovních časů, snížení nákladů.
K!Brush iQ
K!Brush iQ je tady, aby se přizpůsoboval konturám různých typů karosérií a každý segment kartáče umí přitlačit dle potřeby.
K!Back iQ
Nová úroveň kartáčů ze šetrných materiálů. Ať již pěna, anebo textil, v kombinaci s technologií K!Back je zadní část vašeho vozu v nejlepší péči, umyje i ta nejskrytější místa.
K!Planet
Výškově stavitelné mytí kol nejen zvnějšku, ale i mezi paprsky ( loukotěmi ) litých kol. Bez nutnosti používání agresivních chemií, efektivní, šetrné k vozidlu i životnímu prostředí. V kombinaci s vysokým tlakem poskytuje unikátní zážitek i výsledek. Bezkonkurenční, pouze na mycích linkách Kärcher.
Výkon a efektivita
Dopřejte Vašim zákazníkům maximální zážitek z mytí vozu a skvělé výsledky čištění díky nejvýkonějším technologiím navrženým pro maximální efektivitu a hospodárnost mycích linek Kärcher řady CW.
K!Contour
Doplňkové vysokotlaké čištění pracující s tlakem 60 bar, které je navrženo na nejefektivnější mytí bočních a vrchních částí karoserie vozu.
K!Foam
Speciální systém aplikace aktivní pěny navržený na efektní a rovnoměrné pokrytí celé katroserie vozu.
K!Dry
Prostě dokonalé sušení. Rotační lišta výkyvná ve 135°, zesílené motory, to je ideální kombinace k vysušení.
Hospodárnost, udržitelnost
Nízké provozní náklady, snadný servis, kvalitní komponenty. To tvoří spolu s promyšleným designem silnou kombinací vlastností, které zvyšují rentabilitu samotného zařízení. Na tyto vlastnosti klademe vysoký důraz při stavbě portálových mycích linek Kärcher.
K!Design
Portálové mycí linky čady CW jsou postaveny na jednotné konstrukci, která umužnujě velkou variabilitu konfigurace včetně úpravy designu zákazníkovi na míru.
Bezpečný provoz, snadná údržba
Inovativní bezpečnostní prvky zajišťují bezpečný provoz samotného zařízení. Přístupná servisní místa umožňují snadnou údržbu a rychlý servis.
Hospodárnost, udržitelnost
Moderní systémy pro čištění přívodní vody a recyklaci odpadní vody a její opětovné využití zaručují maximální hospodárnost mycích linek Kärcher. Vlastní speciálně navržené detergenty přispívají k vysoké udržitelnosti.
PORTÁLOVÉ MYCÍ LINKY ŘADY CW
Naše nejmodernější portálové mycí linky Kärcher řady CW jsou vyvinuty na základě dlouholetých zkušeností v oblasti mycích technologií nejen pro osobní vozy. Prohlédněte si nabídku modelů, video automyčky Kärcher řady CW, nebo navštivte osobně jednu z našich realizací.
