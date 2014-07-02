Portálové mycí linky pro osobní automobily

Efektivita díky know-how pro zákazníky, síla a podpora díky brandu pro investory. 

Portálové mycí linky Kärcher jsou maximálně efektivní, hospodárné a současně i šetrně vůči životnímu prostředí. Jsou vhodným řešením pro čerpací stanice, autosalony, jakož i investory podnikající v oblasti mytí vozů. 

Akční ceny na Wash systems 2026 dsc
Automyčka Kärcher CW 1

CW 1 Klean!Fit automyčka

Jednoduchá. Odolná. Spolehlivá.

Perfektní řešení pro autosalony a autopůjčovny, nebo všude tam, kde chtějí portálovou myčku pro vlastní potřeby.

Na produkt
Automyčka Kärcher CW 3

CW 3 Klean!Star automyčka

Rychlá. Efektivní. Elegantní.

Flexibilní řešení, které splňuje hlavní požadavky každého podnikání v oblasti mytí vozů.

Na produkt
Automyčka Kärcher CW 5

CW 5 Klean!Star iQ automyčka

Inteligentní. Precizní. WOW.

Impozantní řešení pro provozovatele, kteří chtějí vylepšit zážitek svých zákazníků z mytí.

Na produkt
Konfigurator mycich linek bnr str

SPECIALISTÉ NA MYCÍ LINKY KÄRCHER

Emir ČORIČ

Specialista pro prodej Wash Systems - ČECHY

Tel.: +420 720 026 603

E-mail: emir.coric@karcher.com

 

Zdeněk VANÍČEK

Specialista pro prodej Wash Systems - MORAVA

Tel.: +420 602 221 225

E-mail: zdenek.vanicek@karcher.com

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoli dotaz nebo požadavek, či poptávku, zašlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši specialisté na mycí linky Vám poskytnou veškeré informace. 

Zanechat zprávu

FASCINUJÍCÍ TECHNOLOGIE. oslňující VÝKON.

V Kärcheru věříme, že spokojenost zákazníků je klíčem k úspěchu. Naše portálové myčky jsou navrženy s maximálním důrazem na detail a efektivitu. Nabízejí ekonomické mytí, zajišťují efektivní průchodnost a dosahují optimálního výsledku - pro Vás i Vaše zákazníky.

 

Hlavní vlastnosti

  • Modularita, flexibilita, individualita
  • Efektivita, výkonnost, ziskovost
  • Ekonomický provoz, udržitelnost
  • Robustnost, dlouhá životnost

Benefity, výhody

  • Vlastní inovativní technologie
  • Široká nabídka rozšíření
  • Vlastní čisticí a ošetřijící prostředky
  • Široké množství nabízených programů

Design, variabilita, péče

  • Modulární kontrukce, volitelný design
  • Variabilita: Použití až osmi různých mycích prostředků,
    v závislosti na zvoleném programu
  • Promyšlená konstrukce z hlediska péče, obsluhy, servisu

inovativní řešení pro mytí vozu

V oblasti mytí vozidel je rozhodujícím faktorem úspěchu produktivita zařízení. U našich myček díky neustálému vývoji maximalizujeme produktivitu, přímým důsledkem je zlepšení provozních výsledků, zkrácení pracovních časů, snížení nákladů.

Portálová myčka automobilů Kärcher CW 1 Klean!Fit

K!Brush iQ

K!Brush iQ je tady, aby se přizpůsoboval konturám různých typů karosérií a každý segment kartáče umí přitlačit dle potřeby.

Promyšlená konstrukce kartáčů zlepšuje výsledek čištění

K!Back iQ

Nová úroveň kartáčů ze šetrných materiálů. Ať již pěna, anebo textil, v kombinaci s technologií K!Back je zadní část vašeho vozu v nejlepší péči, umyje i ta nejskrytější místa. 

Podložka kotoučových kol pro mycí systém Kärcher CW 1 Klean!Fit

K!Planet

Výškově stavitelné mytí kol nejen zvnějšku, ale i mezi paprsky ( loukotěmi ) litých kol. Bez nutnosti používání agresivních chemií, efektivní, šetrné k vozidlu i životnímu prostředí. V kombinaci s vysokým tlakem poskytuje unikátní zážitek i výsledek. Bezkonkurenční, pouze na mycích linkách Kärcher.

Výkon a efektivita

Dopřejte Vašim zákazníkům maximální zážitek z mytí vozu a skvělé výsledky čištění díky nejvýkonějším technologiím navrženým pro maximální efektivitu a hospodárnost mycích linek Kärcher řady CW.

Dokonalé mytí díky extra výkonným tryskám s 60 bar

K!Contour

Doplňkové vysokotlaké čištění pracující s tlakem 60 bar, které je navrženo na nejefektivnější mytí bočních a vrchních částí karoserie vozu.

Aplikace pěny formou vodopádu pro efektní a rovnoměrné pokrytí

K!Foam

Speciální systém aplikace aktivní pěny navržený na efektní a rovnoměrné pokrytí celé katroserie vozu.  

K!Dry suší s neuvěřitelnou precizností

K!Dry

Prostě dokonalé sušení. Rotační lišta výkyvná ve 135°, zesílené motory, to je ideální kombinace k vysušení.

Hospodárnost, udržitelnost

Nízké provozní náklady, snadný servis, kvalitní komponenty. To tvoří spolu s promyšleným designem silnou kombinací vlastností, které zvyšují rentabilitu samotného zařízení. Na tyto vlastnosti klademe vysoký důraz při stavbě portálových mycích linek Kärcher.

Tisíce instalací po celém světě postavené na platformě K!Design

K!Design

Portálové mycí linky čady CW jsou postaveny na jednotné konstrukci, která umužnujě velkou variabilitu konfigurace včetně úpravy designu zákazníkovi na míru.

Dobrý přístup k servisnímu zázemí pro snadnou údržbu

Bezpečný provoz, snadná údržba

Inovativní bezpečnostní prvky zajišťují bezpečný provoz samotného zařízení. Přístupná servisní místa umožňují snadnou údržbu a rychlý servis.

Používáme systémy čištění a recyklace vody Kärcher

Hospodárnost, udržitelnost

Moderní systémy pro čištění přívodní vody a recyklaci odpadní vody a její opětovné využití zaručují maximální hospodárnost mycích linek Kärcher. Vlastní speciálně navržené detergenty přispívají k vysoké udržitelnosti.

PORTÁLOVÉ MYCÍ LINKY ŘADY CW

Naše nejmodernější portálové mycí linky Kärcher řady CW jsou vyvinuty na základě dlouholetých zkušeností v oblasti mycích technologií nejen pro osobní vozy. Prohlédněte si nabídku modelů, video automyčky Kärcher řady CW, nebo navštivte osobně jednu z našich realizací.

0 produkty/ů

Jsme tu pro Vás!

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky týkající se kartáčových portálových mycích linek. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.

Kontaktní formulář:

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

*

* povinné pole