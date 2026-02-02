Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD

Mokro-suchý vysavač bezpečně a spolehlivě odstraňuje vdechnutelný jemný prach třídy prachu M. S 30litrovou nádobou, senzorem řízeným systémem čištění filtru Tact a certifikací ACD

Na staveništích a v dílnách se denně produkují nejrůznější druhy nebezpečného a někdy i vdechnutelného jemného prachu. Díky senzorově řízenému systému čištění filtru Tact odstraňuje náš kompaktní mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD bezprecedentně vysoké množství jemného prachu – s garantovanou účinností filtrace 99,9 procenta. Stroj je certifikován podle nové normy ACD v souladu s normou IEC 60335-2-69:2021 a je schválen pro vysávání hořlavého prachu. Sací výkon je neustále monitorován senzory a čištění filtru je řízeno podle potřeby. Pro přímé odsávání u elektrického nářadí má integrovanou zásuvku s funkcí automatického spuštění a kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím. Příslušenství bezpečně uložené na stroji lze použít k bezproblémovému vysávání veškerého prachu, který se již usadil na podlaze nebo strojích, a jeho ukládání do robustní 30litrové nádoby s kovovými kolečky a nárazníkem.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD: Systém čištění filtru řízený senzory Tact
Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu. Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby. Minimalizované emise hluku.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD: Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %
Chrání zdraví před vdechovatelnými částicemi. Testováno v souladu s třídou prachu M.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD: Certifikace ACD
Schváleno pro vysávání hořlavého prachu. Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnost uživatele.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
  • Zvýšená bezpečnost uživatele.
  • Odvod elektrostatického náboje.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
  • Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
  • Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Filtrace chladicího vzduchu
  • Prodlužuje životnost turbíny.
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
  • Účinnost filtrace 99,9 %.
  • Elektronické sledování objemového průtoku.
  • Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
  • Certifikováno pro třídu prachu M. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
  • Vláknitý materiál PES s PTFE povlakem: odolný vůči hnilobě a vlhkosti.
  • Ideální pro vysávání tekutin, jemného prachu a hrubých nečistot.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
  • Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
  • Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
  • Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 19,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy

Vybavení

  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatický systém
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
  • Třída prachu: M
  • Materiál nádrže: Plast
Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
  • Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
  • Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te M ACD

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.