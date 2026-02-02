Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD
Mokro-suchý vysavač bezpečně a spolehlivě odstraňuje vdechnutelný jemný prach třídy prachu M. S 30litrovou nádobou, senzorem řízeným systémem čištění filtru Tact a certifikací ACD
Na staveništích a v dílnách se denně produkují nejrůznější druhy nebezpečného a někdy i vdechnutelného jemného prachu. Díky senzorově řízenému systému čištění filtru Tact odstraňuje náš kompaktní mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M ACD bezprecedentně vysoké množství jemného prachu – s garantovanou účinností filtrace 99,9 procenta. Stroj je certifikován podle nové normy ACD v souladu s normou IEC 60335-2-69:2021 a je schválen pro vysávání hořlavého prachu. Sací výkon je neustále monitorován senzory a čištění filtru je řízeno podle potřeby. Pro přímé odsávání u elektrického nářadí má integrovanou zásuvku s funkcí automatického spuštění a kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím. Příslušenství bezpečně uložené na stroji lze použít k bezproblémovému vysávání veškerého prachu, který se již usadil na podlaze nebo strojích, a jeho ukládání do robustní 30litrové nádoby s kovovými kolečky a nárazníkem.
Charakteristické znaky a výhody
Systém čištění filtru řízený senzory TactZaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu. Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby. Minimalizované emise hluku.
Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %Chrání zdraví před vdechovatelnými částicemi. Testováno v souladu s třídou prachu M.
Certifikace ACDSchváleno pro vysávání hořlavého prachu. Certifikováno dle normy IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnost uživatele.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Filtrace chladicího vzduchu
- Prodlužuje životnost turbíny.
Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
- Účinnost filtrace 99,9 %.
- Elektronické sledování objemového průtoku.
- Zajišťuje čistá a bezpečná pracoviště.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
- Certifikováno pro třídu prachu M. Stupeň odlučování prachu: 99,9 %.
- Vláknitý materiál PES s PTFE povlakem: odolný vůči hnilobě a vlhkosti.
- Ideální pro vysávání tekutin, jemného prachu a hrubých nečistot.
Adpatér pro připojení el. nářadí.
- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|19,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci: 1 Kusy
Vybavení
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Očištění filtru: Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Plast
Videa
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M pro použití na veškerý jemný prach
- Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
- Pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot
- Pro odsávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.
- Vhodné pro vysávání hořlavého prachu dle normy ACD IEC 60335-2-69:2021 (Zařízení pro vysávání hořlavého prachu)
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te M ACD
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
