Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp
Komfortní, velmi produktivní zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp na bateriový pohon s hydraulickým vyprazdňováním vrchem a provozem bez emisí – ideální pro prašné vnitřní prostory.
Náš zametací stroj s odsáváním a posedem KM 100/120 R Bp na bateriový pohon vybavený výkyvně zavěšeným zametacím válcem pro nejlepší výsledky zametání přesvědčí při náročném čištění bez emisí především ve velmi prašných vnitřních prostorech. Zásuvný postranní kartáč zamezí přitom poškození stroje a vybavení, zatímco počet otáček postranního kartáče pohodlně nastavíte podle množství prachu. Osvědčený systém kruhového filtru s 6 m² filtrační plochy a automatickým očištěním umožňuje kdykoli bezprašné zametání i při vysokém výskytu prachu, a hydraulické vyprazdňování vrchem komfortní likvidaci nečistot zametených do velké nádoby na nečistoty. Všechny prvky obsluhy jsou na dosah, a navíc mimořádně přehledně seřazené, nastavitelné sedadlo pro řidiče poskytuje navíc velmi dobrý přehled. Všechny díly vyžadující údržbu jsou snadno přístupné, filtr a zametací válec vyměníte navíc bez použití nářadí. Náš stroj KM 100/120 R lze vybavit ochrannou stříškou nebo upevněním pro vysavač dle individuálních potřeb. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky a je třeba je proto objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivitaVynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluhaVysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká plocha filtru s automatickým čištěnímAutomatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
- Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|7620
|Pracovní šířka (mm)
|730
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1270
|Napětí baterií (V)
|24
|Nádoba na odpad (l)
|120
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|6
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|498
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|500,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Ideální také pro logistické operace, například pro čištění skladů.