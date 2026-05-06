Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp

Komfortní, velmi produktivní zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R Bp na bateriový pohon s hydraulickým vyprazdňováním vrchem a provozem bez emisí – ideální pro prašné vnitřní prostory.

Náš zametací stroj s odsáváním a posedem KM 100/120 R Bp na bateriový pohon vybavený výkyvně zavěšeným zametacím válcem pro nejlepší výsledky zametání přesvědčí při náročném čištění bez emisí především ve velmi prašných vnitřních prostorech. Zásuvný postranní kartáč zamezí přitom poškození stroje a vybavení, zatímco počet otáček postranního kartáče pohodlně nastavíte podle množství prachu. Osvědčený systém kruhového filtru s 6 m² filtrační plochy a automatickým očištěním umožňuje kdykoli bezprašné zametání i při vysokém výskytu prachu, a hydraulické vyprazdňování vrchem komfortní likvidaci nečistot zametených do velké nádoby na nečistoty. Všechny prvky obsluhy jsou na dosah, a navíc mimořádně přehledně seřazené, nastavitelné sedadlo pro řidiče poskytuje navíc velmi dobrý přehled. Všechny díly vyžadující údržbu jsou snadno přístupné, filtr a zametací válec vyměníte navíc bez použití nářadí. Náš stroj KM 100/120 R lze vybavit ochrannou stříškou nebo upevněním pro vysavač dle individuálních potřeb. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky a je třeba je proto objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivita
Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluha
Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
  • Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V) 24
Druh pohonu Elektrický
Max. plošný výkon (m²/h) 6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 7620
Pracovní šířka (mm) 730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1270
Napětí baterií (V) 24
Nádoba na odpad (l) 120
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 6
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 498
Hmotnost včetně obalu (kg) 500,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
  • Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Ideální také pro logistické operace, například pro čištění skladů.
Příslušenství