Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G
Všestranný zametací stroj s posedem KM 100/120 R G s komfortním hydraulickým vyprazdňováním vrchem a systémem kruhového filtru s automatickým očištěním pro téměř bezprašné zametání.
Ať ve velmi prašných venkovních nebo dobře větraných vnitřních prostorech: Robustní zametací stroj s posedem KM 100/120 R G firmy Kärcher přesvědčí vysokou všestranností, vynikajícími výsledky zametání a různými možnostmi individuální úpravy podle potřeb našich zákazníků. Díky výkyvně zavěšenému zametacímu válci zvládne stroj bez námahy vyčistit nejrůznější typy podlah, zatímco objem zásobníku na zametené nečistoty o velikosti 120 litrů, zásuvný postranní kartáč i pracovní rychlost 7 km/h se postarají o náročné, rychlé pracovní intervaly bezpečné pro vybavení a stroj. Uživatelé ocení jednoduchou a ergonomickou obsluhu, komfortní automatické vyprazdňování do výšky (až na 152 cm) a velmi dobrý výhled na čištěné plochy. Osvědčený systém kruhových filtrů s filtrační plochou o velikosti 6 m² umožňuje kontinuální, téměř bezprašné zametání – zcela nezávisle na množství prachu, automatické očištění filtru zdvojnásobí životnost filtru a chrání zdraví uživatele. Volitelné nástavby kromě toho ještě lépe individuálně přizpůsobí výbavu stroje podle prakticky všech potřeb zákazníků.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivitaVynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluhaVysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtruAutomatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
- Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|hydraulický
|Pohon - výkon (kW)
|6,3
|Druh pohonu
|Benzín
|Max. plošný výkon (m²/h)
|7000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|8890
|Pracovní šířka (mm)
|730
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1270
|Nádoba na odpad (l)
|120
|Stoupavost (%)
|18
|Pracovní rychlost (km/h)
|7
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|572,9
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|570
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|575
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Katalyzátor
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
- Boční kartáč, pneumaticky řízený
- Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Vhodný pro použití ve venkovních skladech, na nakládacích plochách a na stavbách