Zametací stroj s odsáváním KM 100/120 R G

Všestranný zametací stroj s posedem KM 100/120 R G s komfortním hydraulickým vyprazdňováním vrchem a systémem kruhového filtru s automatickým očištěním pro téměř bezprašné zametání.

Ať ve velmi prašných venkovních nebo dobře větraných vnitřních prostorech: Robustní zametací stroj s posedem KM 100/120 R G firmy Kärcher přesvědčí vysokou všestranností, vynikajícími výsledky zametání a různými možnostmi individuální úpravy podle potřeb našich zákazníků. Díky výkyvně zavěšenému zametacímu válci zvládne stroj bez námahy vyčistit nejrůznější typy podlah, zatímco objem zásobníku na zametené nečistoty o velikosti 120 litrů, zásuvný postranní kartáč i pracovní rychlost 7 km/h se postarají o náročné, rychlé pracovní intervaly bezpečné pro vybavení a stroj. Uživatelé ocení jednoduchou a ergonomickou obsluhu, komfortní automatické vyprazdňování do výšky (až na 152 cm) a velmi dobrý výhled na čištěné plochy. Osvědčený systém kruhových filtrů s filtrační plochou o velikosti 6 m² umožňuje kontinuální, téměř bezprašné zametání – zcela nezávisle na množství prachu, automatické očištění filtru zdvojnásobí životnost filtru a chrání zdraví uživatele. Volitelné nástavby kromě toho ještě lépe individuálně přizpůsobí výbavu stroje podle prakticky všech potřeb zákazníků.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká produktivita
Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení. Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.
Pohodlná a bezpečná obsluha
Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm. Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy. Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.
Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtru
Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí. Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek. Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadná kontrola a výměna všech důležitých komponent bez použití nářadí.
  • Inteligentní koncept krytu pro snadný přístup ke všem dílům stroje.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon hydraulický
Pohon - výkon (kW) 6,3
Druh pohonu Benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 7000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 8890
Pracovní šířka (mm) 730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1270
Nádoba na odpad (l) 120
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 7
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 572,9
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 570
Hmotnost včetně obalu (kg) 575
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Katalyzátor
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
  • Boční kartáč, pneumaticky řízený
  • Varianta upevnění Home Base
Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Vhodný pro použití ve venkovních skladech, na nakládacích plochách a na stavbách
Příslušenství