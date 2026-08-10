Высокая производительность и долгая непрерывная работа: сменный аккумулятор Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач отличается простым механизмом разблокирования, позволяющим быстро и легко устанавливать и снимать его без применения инструментов. Использование дополнительных аккумуляторов обеспечивает практически неограниченное время работы снаряжаемого ими аппарата. Конструкция контактов и защита от брызг воды (степень защиты IPX4) гарантируют безопасное применение аккумулятора, в т. ч. и в аппаратах с высокими значениями потребляемого тока. Высококачественные литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают постоянство отдаваемой мощности, не подвержены саморазряду и не проявляют эффекта памяти (снижения емкости из-за частых частичных разрядов). При этом мягкая поверхность корпуса аккумулятора облегчает обращение с ним и исключает его выскальзывание из рук во время замены. Преимуществом сменного исполнения является высокая экологичность: аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач совместим с любыми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В, в т. ч. питаемыми от двух аккумуляторов.