Аккумулятор Battery Power 4/25
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Высокая производительность и долгая непрерывная работа: сменный аккумулятор Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач отличается простым механизмом разблокирования, позволяющим быстро и легко устанавливать и снимать его без применения инструментов. Использование дополнительных аккумуляторов обеспечивает практически неограниченное время работы снаряжаемого ими аппарата. Конструкция контактов и защита от брызг воды (степень защиты IPX4) гарантируют безопасное применение аккумулятора, в т. ч. и в аппаратах с высокими значениями потребляемого тока. Высококачественные литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают постоянство отдаваемой мощности, не подвержены саморазряду и не проявляют эффекта памяти (снижения емкости из-за частых частичных разрядов). При этом мягкая поверхность корпуса аккумулятора облегчает обращение с ним и исключает его выскальзывание из рук во время замены. Преимуществом сменного исполнения является высокая экологичность: аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач совместим с любыми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В, в т. ч. питаемыми от двух аккумуляторов.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 ВПодходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В. Подходит и к энергоемким аппаратам, питаемым от 2 аккумуляторов. Дополнительный аккумулятор продлевает время работы аппарата и гарантирует его постоянную готовность к применению. Экономичное и экологичное решение: применение одного и того же аккумулятора в разных аппаратах.
Мощный литий-ионный аккумуляторный элементЛитий-ионный аккумулятор емкостью 2,5 Ач характеризуется стабильной энергоотдачей, низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти. Медные межэлементные соединения обеспечивают низкое сопротивление и повышенную энергоотдачу.
Защита от брызг воды (IPX4)Оптимальная защита от брызг воды обеспечивает эффективное применение как в помещениях, так и на открытом воздухе. Корпус защищает аккумулятор от проникновения пыли, коррозии и механических повреждений.
Механизм разблокирования с мягкой поверхностью
- Быстрая и легкая замена аккумулятора без применения инструментов.
- Удобное отсоединение благодаря нескользкой поверхности корпуса.
Эффективная система управления аккумулятором
- Поддержание оптимальных параметров аккумуляторных элементов во время разряда и заряда.
- Оберегает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
- Продление срока службы аккумулятора.
Система контроля температуры
- Высочайшая энергоотдача благодаря эффективной системе отведения тепла.
Высококачественная, надежная система соединения с 5-контактным штекером
- Максимальная безопасность во время применения аппарата и при заряде аккумулятора.
- В том числе и при высоких значениях отдаваемого тока.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Степень защиты
|IPX4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,097
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,176
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|97 x 30 x 37
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