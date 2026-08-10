Аккумулятор Battery Power 4/25﻿

Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В.

Высокая производительность и долгая непрерывная работа: сменный аккумулятор Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач отличается простым механизмом разблокирования, позволяющим быстро и легко устанавливать и снимать его без применения инструментов. Использование дополнительных аккумуляторов обеспечивает практически неограниченное время работы снаряжаемого ими аппарата. Конструкция контактов и защита от брызг воды (степень защиты IPX4) гарантируют безопасное применение аккумулятора, в т. ч. и в аппаратах с высокими значениями потребляемого тока. Высококачественные литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают постоянство отдаваемой мощности, не подвержены саморазряду и не проявляют эффекта памяти (снижения емкости из-за частых частичных разрядов). При этом мягкая поверхность корпуса аккумулятора облегчает обращение с ним и исключает его выскальзывание из рук во время замены. Преимуществом сменного исполнения является высокая экологичность: аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач совместим с любыми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В, в т. ч. питаемыми от двух аккумуляторов.

Особенности и преимущества
Аккумулятор Battery Power 4/25﻿: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В
Подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В. Подходит и к энергоемким аппаратам, питаемым от 2 аккумуляторов. Дополнительный аккумулятор продлевает время работы аппарата и гарантирует его постоянную готовность к применению. Экономичное и экологичное решение: применение одного и того же аккумулятора в разных аппаратах.
Аккумулятор Battery Power 4/25﻿: Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Литий-ионный аккумулятор емкостью 2,5 Ач характеризуется стабильной энергоотдачей, низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти. Медные межэлементные соединения обеспечивают низкое сопротивление и повышенную энергоотдачу.
Аккумулятор Battery Power 4/25﻿: Защита от брызг воды (IPX4)
Защита от брызг воды (IPX4)
Оптимальная защита от брызг воды обеспечивает эффективное применение как в помещениях, так и на открытом воздухе. Корпус защищает аккумулятор от проникновения пыли, коррозии и механических повреждений.
Механизм разблокирования с мягкой поверхностью
  • Быстрая и легкая замена аккумулятора без применения инструментов.
  • Удобное отсоединение благодаря нескользкой поверхности корпуса.
Эффективная система управления аккумулятором
  • Поддержание оптимальных параметров аккумуляторных элементов во время разряда и заряда.
  • Оберегает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
  • Продление срока службы аккумулятора.
Система контроля температуры
  • Высочайшая энергоотдача благодаря эффективной системе отведения тепла.
Высококачественная, надежная система соединения с 5-контактным штекером
  • Максимальная безопасность во время применения аппарата и при заряде аккумулятора.
  • В том числе и при высоких значениях отдаваемого тока.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Емкость (Ач) 2,5
Степень защиты IPX4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,097
Вес (с упаковкой) (кг) 0,176
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 97 x 30 x 37
Аккумулятор Battery Power 4/25﻿

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