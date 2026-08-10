Baterie cu durată mare de funcționare și performanță de top: Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah se mândrește cu un sistem simplu de deblocare, ceea ce face ca introducerea și scoaterea bateriei să fie rapidă și fără efort - fără a fi nevoie de o unealtă. Durata de funcționare a aparatului poate fi prelungită oricât de mult doriți cu baterii suplimentare, pentru o flexibilitate maximă în timpul utilizării. Sistemul de contact și protecția la apă pulverizată IPX4 asigură o utilizare sigură, chiar și în dispozitive cu intensitate mare de curent. Celulele litiu-ion de înaltă calitate sunt impresionante datorită performanței lor constante, prevenind autodescărcarea și efectul de memorie (pierderea capacității din cauza descărcărilor parțiale frecvente). Un avantaj suplimentar este zona de atingere moale pentru o manevrare optimă, pentru a preveni alunecarea la schimbarea bateriei. Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele care utilizează sistemul de baterii interschimbabile Kärcher de 4 V - chiar și pentru dispozitivele cu două baterii.