Фильерный комплект TR гидроабразивный 045
Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Комплект сопел для аппаратов обеспечивает оптимальную производительность приспособлением для гидроабразивной чистки Kärcher. Он включает сопло для гидроабразивной чистки и сопловую вставку. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,37