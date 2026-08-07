Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)

Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.

Устройство для струйной абразивной очистки, легко устанавливаемое на струйной трубке аппарата высокого давления Kärcher, обеспечивает всасывание абразивного средства и его добавку в струю воды, приобретающую мощный абразивный эффект. Обработка такой струей гарантирует эффективное удаление ржавчины, окалины, старых лакокрасочных покрытий, а также граффити. Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 3,4
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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