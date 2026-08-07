Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)
Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.
Устройство для струйной абразивной очистки, легко устанавливаемое на струйной трубке аппарата высокого давления Kärcher, обеспечивает всасывание абразивного средства и его добавку в струю воды, приобретающую мощный абразивный эффект. Обработка такой струей гарантирует эффективное удаление ржавчины, окалины, старых лакокрасочных покрытий, а также граффити. Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,4
Совместимая техника
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
- ProHD 400