Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)

Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.

indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de sablare umeda Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv de sablare la jetul cu presiune ridicata. Accesoriul de sablare umeda se potriveste cu teava (inlocuieste duza de presiune ridicata). Cu controlul debitului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 3,4
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova