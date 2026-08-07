Robust, puternic, extrem de simplu de utilizat și potrivit pentru cele mai dificile aplicații staționare: aparatul de curățare cu apă rece de înaltă presiune HD 17/15-4 S St. Classic de la Kärcher produce până la 150 bari de presiune de lucru din puterea motorului său de 9 kW și oferă un debit de 1700 litri/ora. Pompa puternică cu arbore cotit, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă, formează inima mașinii, asigurând o funcționare constantă și de lungă durată. În plus, pompa este protejată eficient de murdărie printr-un filtru de apă ușor de curățat. Pistolul, lancea, furtunul de înaltă presiune de 10 metri și o duză de putere sunt furnizate standard – toate având cuplajul nostru inovator EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară. Operațiunile de întreținere la HD 17/15-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.