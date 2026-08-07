Aparatul HD 13/18-4 S St. Classic cu apă rece de înaltă presiune de la Kärcher este ultra simplu de operat, conceput pentru utilizare continuă și durabilă. Puterea motorului de 8,8 kW a mașinii produce până la 180 de bari de presiune de lucru și oferă un debit de 1300 de litri/ora. Pistolul, lancea, furtunul de înaltă presiune de 10 metri și duza de putere sunt incluse în standard – toate având cuplajul nostru inovator EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară. Pompa cu arbore cotit este puternică, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli de turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă asigură fiabilitate maximă pentru o funcționare constantă și de lungă durată. Un filtru de apă ușor de curățat oferă protecție eficientă împotriva pătrunderii murdăriei în pompă. Sarcinile de întreținere la HD 13/18-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.