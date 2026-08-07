Aparatul staționar cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 S St. Classic oferă combinația perfectă între curățarea de înaltă performanță cu operarea ultra-simplă, întreținerea și instalarea cadrului său de oțel pe perete sau podea. Acest lucru se datorează puterii motorului de 8 kW a mașinii, care produce o presiune de lucru de până la 210 bar și oferă un debit de 1000 de litri/oră. Sub cadrul de oțel ultra-robust se află o pompă cu arbore cotit, puternică, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă. Acest lucru asigură o funcționare de lungă durată și fiabilă. În plus, un filtru de apă ușor de curățat protejează fiabil pompa de murdărie. Completat cu o gamă cuprinzătoare de accesorii incluse ca standard – pistol, lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și duză de putere, toate având cuplaje inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară – HD 10/21-4 S Classic este alegerea ideală pentru condiții dificile de lucru.