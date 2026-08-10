Картридж для защиты от накипи, малый

Картридж для защиты от накипи предназначен для применения в аппарате SC 1 Upright. Он легко устанавливается в бачок для воды и эффективно удаляет из нее соли жесткости.

Картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое непрерывное удаление из воды солей жесткости, благодаря чему гарантируется защита пароочистителя от образования известкового налета и продлевается срок его службы. Заменять картридж рекомендуется каждые 4 месяца или после использования примерно 15 л воды. Утилизация использованного картриджа не представляет проблем: его можно выбросить вместе с бытовым мусором.

Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
  • Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
  • После замены картриджа можно сразу приступить к уборке.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,06
Вес (с упаковкой) (кг) 0,157
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 74 x 54 x 36
Области применения
  • Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер
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