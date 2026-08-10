Cartuș de detartraj

Cartușul de decalcifiere pentru aparatul de curățat cu aburi vertical SC 1 Upright. Pur și simplu introduceți-l în rezervorul de apă și ați terminat. Decalcifrează eficient și rapid.

Cartușul asigură o decalcifiere automată și continuă. Tehnologia aparatului de curățat cu aburi este protejată în mod fiabil împotriva calcarului și, astfel, durata de viață a aparatului este prelungită. Se recomandă schimbarea cartușului după 4 luni sau după un consum total de apă de 15 litri. Cartușul vechi se poate arunca la deșeurile menajere.

Caracteristici si beneficii
Protejează sistemul aparatului împotriva calcifierii
  • Asigură performanța de lungă durată a aparatului de curățat cu abur.
Înlocuirea simplă și rapidă a cartușului
  • Înlocuiți cartușul și începeți să folosiți aburul.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 74 x 54 x 36
Domenii de intrebuintare
  • Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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