Cartuș de detartraj
Cartușul de decalcifiere pentru aparatul de curățat cu aburi vertical SC 1 Upright. Pur și simplu introduceți-l în rezervorul de apă și ați terminat. Decalcifrează eficient și rapid.
Cartușul asigură o decalcifiere automată și continuă. Tehnologia aparatului de curățat cu aburi este protejată în mod fiabil împotriva calcarului și, astfel, durata de viață a aparatului este prelungită. Se recomandă schimbarea cartușului după 4 luni sau după un consum total de apă de 15 litri. Cartușul vechi se poate arunca la deșeurile menajere.
Caracteristici si beneficii
Protejează sistemul aparatului împotriva calcifierii
- Asigură performanța de lungă durată a aparatului de curățat cu abur.
Înlocuirea simplă și rapidă a cartușului
- Înlocuiți cartușul și începeți să folosiți aburul.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|74 x 54 x 36
Domenii de intrebuintare
- Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher