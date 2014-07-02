Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35

Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.

Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 300
Цвет Черный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,321
Размеры (Д × Ш × В) ( ) 300 x 150 x 80

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