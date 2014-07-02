Duza de podea pentru aspirare umed - uscat

Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard ( ) ID 35
Cantitatea (Bucată) 1
Lățime (mm) 300
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) ( ) 300 x 150 x 80

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