Duza de podea pentru aspirare umed - uscat
Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lățime (mm)
|300
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) ( )
|300 x 150 x 80
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