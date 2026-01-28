Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te L
Preferatul profesioniștilor dintre aspiratoarele de tip umed-uscat: Karcher NT 30/1 Tact cu priză ( pornire /oprire automată) și sistem de curățare a filtrului Tact pentru lucru continuu.
Lucrul zilnic în construcții sau ateliere solicită foarte mult atât muncitorii cât și aparatele. Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact Te se descurcă cu brio și în aceste condiții. Acest profesionist în praf fin, de dimensiuni compacte, cu recipient solid de 30 de litri dotat cu protecție și rotile metalice, alaturi de sistemul de curățare al filtrului Tact, asigură aspirarea unor cantități mari de murdărie în condiții de lucru severe. Un filtru plat pliat PES ce este impermeabil contribuie la un mediu de lucru fără praf. Utilizatorii vor aprecia ușurința de folosire cu ajutorului comutatorului nou dezvoltat pentru controlul permanent al vitezei. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate și îmbunătățite ce pot fi depozitate în compartimentul special. Lucrul cu alte scule electrice este ușurat datorită dotării cu priză automată.
Caracteristici si beneficii
Sistem automat de curatare a filtrului Tact
Manson cu supapa de aer si atasament de cauciuc
Priza automata cu pornire/oprire automata
Posibilitate de depozitare laterala a duzei de rosturi si mansonului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Pregătire antistatică
- Curațare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată