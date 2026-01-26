Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact L
Componente rezistente si putere de aspirare mare: noul aspirator umed-uscat NT 30/1 Tact cu sistemul inovator de curatare a filtrului Tact si recipient de 30 litri, bara de protectie si rotile de metal.
Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact de la Karcher este un aparat universal pentru utilizatori profesionisti din industrii diferite. Acest aspirator compact, multifunctional are un sistem automat de curatare a filtrului Tact impresionant si un filtru plat pliat PES rezistent la umezeala pentru indepartarea fara praf a cantitatilor mari de praf fin pe parcursul perioadelor lungi de timp. Murdaria si lichidele pot fi aspirate cu eficienta intr-un recipient rezistent de 30 litri ce are protectie si rotile puternice de metal. Noul comutator central si usor de folosit al aparatului face ca utilizarea sa fie mult mai usoara. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate si imbunatatite ce pot fi depozitate comod in compartimentul special. Suprafetele cauciucate si multiplele accesorii permit fixarea acestora de capul plat al aparatului prin alunecare sau chiar lipire.
Caracteristici si beneficii
Recipient de murdarie robust cu aparatoare si rotile de metal
Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare
Caseta filtrare detasabila
Comutator centrl rotativ
Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Pregătire antistatică
- Curațare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată