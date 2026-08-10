Паровой утюг EasyFinish
Для глажки без особых усилий: Высококачественный утюг с постоянной подачей пара под высоким давлением EasyFinish с оптимальной фиксированной температурой и легкой подошвой с керамическим покрытием. В привлекательном черном дизайне.
Глажка без складок может быть очень легкой: благодаря удобной легкой подошве с керамическим покрытием высококачественный утюг EasyFinish под давлением пара легко скользит по материалу. В то же время, давление пара остается неизменно высоким, что означает, что глажку можно выполнять на 50% быстрее. Но не только давление экономит время: благодаря оптимально фиксированной настройке температуры для всех материалов, больше не требуется как хлопотное ручное регулирование температуры, так и надоедливая предварительная сортировка белья. Кроме того, этот компактный утюг впечатляет своей особенно простой работой и строгим черным дизайном.
Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
- Равномерный выход пара по всей поверхности
Оптимальная установка фиксированной температуры
- Избавляет от необходимости ручной регулировки температуры, так как оптимальная температура для всех тканей предварительно установлена.
Компактный размер
- Для удобства обращения и экономии места при хранении.
Подошва с керамическим покрытием
- Значительно облегчает скольжение утюга.
Равномерная подача пара
- Процесс глаженья белья происходит в два раза быстрее
Функция автоматического отключения
- Утюг автоматически отключается через 5 минут - для большей безопасности и снижения затрат на электроэнергию.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,485
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|258 x 120 x 124
Области применения
- Любая одежда, допускающая глажку