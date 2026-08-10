Глажка без складок может быть очень легкой: благодаря удобной легкой подошве с керамическим покрытием высококачественный утюг EasyFinish под давлением пара легко скользит по материалу. В то же время, давление пара остается неизменно высоким, что означает, что глажку можно выполнять на 50% быстрее. Но не только давление экономит время: благодаря оптимально фиксированной настройке температуры для всех материалов, больше не требуется как хлопотное ручное регулирование температуры, так и надоедливая предварительная сортировка белья. Кроме того, этот компактный утюг впечатляет своей особенно простой работой и строгим черным дизайном.