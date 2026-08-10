Călcarea rufelor fără cute poate fi atât de ușoară: cu placa sa ușoară și comodă cu strat ceramic, fierul de călcat cu presiune cu abur EasyFinish de înaltă calitate alunecă fără efort peste material. În același timp, presiunea aburului rămâne constant ridicată, astfel încât călcatul poate fi realizat cu până la 50 % mai rapid. Dar nu doar presiunea economisește timp: Datorită setării optime a temperaturii unice în mod optim pentru toate materialele, atât reglarea manuală supărătoare a temperaturii, cât și preselecția rufelor nu mai sunt necesare. În plus, acest fier de călcat compact impresionează prin operarea deosebit de ușoară.