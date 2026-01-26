Средство от накипи RM 511(6 x 17 г), 17г

Эффективно удаляет накипь, образующуюся в пароочистителях и других бытовых электроприборах (чайниках, кофеварках и т. д.), обеспечивая продление срока их службы и уменьшение расхода электроэнергии. Способ применения: высыпать порошок из одного пакетика в емкость (например, мерный стакан) и при помешивании растворить его в 0,5 л холодной воды. Залить полученный раствор антинакипина в пароочиститель или электроприбор. По окончании процесса удаления накипи как минимум дважды промыть аппарат (прибор), после чего вновь использовать его по назначению.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (г) 6 x 17
Единица упаковки (шт.) 15
Вес (с упаковкой) (кг) 0,135
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 205 x 125 x 20
Области применения
  • Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер
  • Очистка от накипи пароочистителей, кофе машин, чайников и пр.
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

